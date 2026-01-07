Tres integrantes de una familia perdieron la vida tras el despiste y posterior volcadura de una camioneta en la provincia de Cajatambo, en la sierra de la región Lima. El accidente se produjo durante la madrugada de este martes en la carretera que une Poquian con Cajatambo.

Con el paso de las horas y luego de las labores de rescate, las autoridades confirmaron que las víctimas mortales fueron identificadas como Tiberio Polin Roque, Luis Ángel Rojas y Rodrigo Polin Chávez, cuyos cuerpos quedaron atrapados entre los fierros retorcidos del vehículo.

Debido a la complejidad del terreno, los heridos fueron evacuados varias horas después del accidente. Se trata de Vilma Caquipoma Espejo (33), Fidel Zósimo Polin Haro (35) y Misael Tadeo Polin (24), quienes fueron trasladados inicialmente a la posta más cercana y luego derivados de emergencia al Hospital de Barranca, donde permanecen hospitalizados con diagnósticos de traumatismos y fracturas.

Agentes de la Policía de Tránsito de Cajatambo iniciaron las investigaciones para determinar las causas del despiste, que habría ocurrido luego de que el conductor perdiera el control de la camioneta. En tanto, familiares de las víctimas viajaron desde Lima hacia Barranca para realizar los trámites correspondientes.

¿Qué hacer en caso de una emergencia?

Si eres testigo o estás en medio de una emergencia, puedes llamar al sistema del SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes llamar de forma gratuita al 115.

Asimismo, a la Central de Emergencias de la Policía Nacional del Perú (PNP) al 105.