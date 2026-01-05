Autoridades nacionales y regionales investigan el choque de trenes en la ruta Cusco–Machu Picchu que dejó un fallecido y más de 100 heridos. (Foto: Difusión)
Autoridades nacionales y regionales investigan el choque de trenes en la ruta Cusco–Machu Picchu que dejó un fallecido y más de 100 heridos. (Foto: Difusión)
Juan Sequeiros
Juan Sequeiros

Escucha la noticia

00:0000:00
Informe enviado a PCM responsabiliza a Inca Rail del choque de trenes en Machu Picchu
Resumen de la noticia por IA
Informe enviado a PCM responsabiliza a Inca Rail del choque de trenes en Machu Picchu

Informe enviado a PCM responsabiliza a Inca Rail del choque de trenes en Machu Picchu

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

A casi una semana del lamentable choque de trenes en la vía férrea Cusco - Ollantaytambo - Machu Picchu, que dejó como saldo una persona fallecida y más de 100 heridas, las investigaciones continúan, y las autoridades buscan establecer realmente qué ocurrió aquella tarde del 30 de diciembre último.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC