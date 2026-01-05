Informe enviado a PCM responsabiliza a Inca Rail del choque de trenes en Machu Picchu

Es así que, luego de la evacuación, auxilio y tratamiento de los heridos, ahora las autoridades cusqueñas y nacionales se avocan a realizar todas las indagaciones de orden, que procuran, además de establecer culpabilidades, generar protocolos que eviten esta clase de siniestros nuevamente.

En medio de estas investigaciones, este diario tuvo acceso a un informe presentado a la Presidencia del Consejo de Ministros, donde PeruRail, una de las empresas involucradas en el accidente, informa de manera detallada, según sus indagaciones particulares, qué habría desencadenado el choque ferroviario.

“Respecto a las circunstancias en que se produjo el accidente, según el reporte de Ferrocarril Transandino S.A., es importante señalar que, al tratarse de una vía férrea de una sola línea, la circulación segura de los trenes se realiza por tramos, mediante Autorizaciones de Uso de Vía (AUV), las cuales establecen de manera precisa los límites, indicaciones y restricciones para cada recorrido (...) El tren de Inca Rail contaba con una AUV que le autorizaba a circular únicamente hasta el Km. 93.8, en el sector Pampacahua, punto en el que debía detenerse y esperar a que el tren de PeruRail ingresara al desvío correspondiente antes de continuar su marcha con una nueva autorización”, cita textualmente una parte del informe.

Luego indica: “No obstante, el tren de Inca Rail no se detuvo en el punto indicado, avanzando hacia un tramo no autorizado y, aproximadamente 400 metros más adelante, en el kilómetro 94.3, impactó con el tren de PeruRail. Cabe precisar que este era un itinerario habitual, con instrucciones y recorrido diario y conocido por los maquinistas, sin que se hubiera registrado ninguna alteración en la programación ese día”.

Cusco anuncia refuerzo de seguridad en accesos a Machu Picchu tras choque de trenes. (Foto: Difusión)

Esto reforzaría la hipótesis que manejan las autoridades policiales y del Ministerio Público, sobre un presunto error humano que ocasionó el fatal choque. Finalmente, el informe enviado a Ernesto Álvarez, presidente del Consejo de Ministros, y firmado por Laurent Carrasset, gerente general de PeruRail, aún sería evaluado por las instancias oficiales correspondientes, que hasta el momento no han emitido opinión de avance acerca de las indagaciones tras este lamentable incidente ferroviario.

El Comercio se comunicó con Inca Rail para obtener un pronunciamiento respecto a la versión de Perurail sobre la responsabilidad del incidente. Sin embargo, hasta el cierre de este informe no hubo respuesta.

En un informe previo, f uentes de El Comercio revelaron que el fallecido, Roberto Cárdenas, habría estado maquinando el tren de Inca Rail, pese a que su rol formal era el de supervisor. Además, se conoció que anteriormente trabajó en PeruRail, de donde habría sido despedido por un error similar relacionado con el incumplimiento de turnos .

La mañana del accidente se habría descarrilado otro vagón.

Asimismo, se indicó que la mañana del accidente se habría descarrilado otro vagón, lo que marcaría un antecedente de la tragedia. Ante estos señalamientos, El Comercio solicitó los descargos correspondientes a Inca Rail y PeruRail; sin embargo, hasta el cierre de esta nota, ninguna de las empresas emitió un pronunciamiento oficial.

Además, Cleto Quispe, presidente del sector de Pampacahua, en Cusco, señaló que las unidades involucradas pertenecían a las empresas PeruRail e Inca Rail, y precisó que fue esta última la que se adelantó en el kilómetro 94.200 , cuando debía detenerse para permitir el paso del otro tren .

“El que se adelantó a PeruRail fue Inca Rail, que venía de Ollantaytambo y tenía que esperar. El que llega primero debe esperar al otro tren. El impacto ocurrió en una curva donde no hay visibilidad entre ambas máquinas y, además, había una roca inmensa”, declaró a RPP.

Solo cuatro personas permanecen internadas

Mientras tanto, desde ambas empresas ferroviarias informaron que sus pasajeros fueron evacuados y tratados con éxito en distintas clínicas de Cusco, quedando hasta el momento únicamente cuatro personas hospitalizadas, habiendo sido las demás evacuadas hacia Lima y posteriormente a sus países de origen.

Desde la Gerencia Regional de Salud confirmaron que en total 104 personas resultaron heridas, entre trabajadores de los trenes, guías de turismo, turistas nacionales y extranjeros, quienes poco a poco fueron dejando los centros de salud.

El último viernes, Óscar Luque, defensor del Pueblo en Cusco, mencionó que, de los heridos que aún permanecen en Cusco, dos son de nacionalidad peruana y dos españoles, de los cuales uno reviste mayor cuidado.

Un factor clave para el traslado de otros pacientes hacia la ciudad de Lima, sería la facilidad para que éstos puedan volver a sus países de origen, ya que con el pasar de los días, lograron estabilizarse en Cusco y ahora buscarían terminar su recuperación en sus lugares de origen.

Detenidos liberados

Tras el incidente, la Policía detuvo a: Ricardo Condori, José Jara, Guido Gómez y Luis Peña, trabajadores de las empresa Perurail e Inca Rail, quienes se hallaban de turno y a cargo de los autovagones que finalmente chocaron aquel martes.

En declaraciones del general PNP Julio Becerra, jefe de la Región Policial Cusco, los detenidos cumplían funciones de maquinista, operarios y ‘brequero’, siendo puestos a disposición de las autoridades para el respectivo dosaje etílico y las acciones de indagación de orden.

Finalmente, luego de obtener un resultado de dosaje negativo para el consumo de alcohol, los cuatro intervenidos fueron liberados, sin embargo continuarán siendo investigados.

Esta información fue confirmada a El Comercio por el coronel PNP Walter Poma, jefe de la División de Investigación de Crímenes del Cusco: “Los cuatro detenidos, el día de ayer (jueves) a las 14.00 horas han sido liberados. Las investigaciones se encuentran en diligencias preliminares. Van a afrontar el proceso en calidad de citados”.