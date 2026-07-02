Agentes de la División de Investigación de Delitos de Corrupción vinculados al Crimen Organizado, en coordinación con el Ministerio Público, detuvieron al presidente de la Corte Superior de Justicia de Apurímac y su esposa, por presuntos actos de corrupción.

También se intervino al coordinador de Servicios Judiciales de Recursos Humanos, el jefe de Imagen Institucional y el coordinador de Recursos Humanos de la institución. Además, se ejecutaron 21 allanamientos en distintas sedes judiciales y viviendas vinculadas a los investigados.

En este importante megaoperativo realizado en simultáneo en Lima, La Libertad y Puno, permitió que se desarticule una presunta organización criminal denominada “Las Corbatas Negras”, cuyos miembros son funcionarios y trabajadores del Poder Judicial.

De acuerdo con las investigaciones, la presunta organización criminal habría actuado para influir en decisiones dentro del sistema de justicia. Al menos 14 hechos bajo análisis revelarían un esquema orientado a favorecer determinados procesos judiciales mediante supuestas prácticas irregulares.

La forma de operar de estos presuntos delincuentes es a través de presiones y represalias contra magistrados para presuntamente influir en resoluciones judiciales. Asimismo, causar designaciones irregulares de jueces supernumerarios y personal administrativo sin cumplir requisitos necesarios.

Otros delitos implicados

También se investigan presuntos casos de tráfico de influencias en contrataciones, manipulación del sistema informático para direccionar expedientes, hostigamiento a denunciantes, uso de documentos falsos para acceder a cargos de confianza y cobros indebidos a trabajadores.