La presunta organización criminal habría operado para ejercer control sobre decisiones dentro de la administración de justicia. Foto: Gob.pe
La presunta organización criminal habría operado para ejercer control sobre decisiones dentro de la administración de justicia. Foto: Gob.pe
Por Redacción EC

Agentes de la División de Investigación de Delitos de Corrupción vinculados al Crimen Organizado, en coordinación con el Ministerio Público, detuvieron al presidente de la Corte Superior de Justicia de Apurímac y su esposa, por presuntos actos de corrupción.

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