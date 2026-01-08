El Ministerio Público informó que la Fiscalía de Lima Norte viene realizando diligencias por la muerte de José Marín, un conductor de transporte público de 28 años, quien perdió la vida luego de ser atacado a balazos mientras se desplazaba por la avenida Víctor Andrés Belaúnde, en el distrito de Comas.

De acuerdo con información fiscal, las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran que, tras el ataque, un efectivo policial que se encontraba de civil intervino al perseguir al presunto autor de los disparos, identificado como Ángel Paredes, de 31 años.

El agente le ordenó detenerse, pero ante su negativa hizo uso de su arma de fuego, lo que ocasionó la muerte del sospechoso.

Como parte de las acciones inmediatas, el fiscal adjunto provincial Marco Antonio Carrillo Medallo dispuso el levantamiento de ambos cuerpos y la realización de peritajes en la escena.

Además, se ordenó que la División de Homicidios de la Policía Nacional recopile los informes forenses, los registros fílmicos y las declaraciones de familiares y testigos.

El Distrito Fiscal de Lima Norte señaló que estas diligencias forman parte del proceso para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades penales en casos de homicidio, así como en eventuales delitos vinculados a la violencia contra transportistas.

Peritos de criminalística realizaran las diligencias correspondientes en la avenida Belaúnde Oeste. Foto: Municipalidad de Comas

Sobre el caso

Durante la noche del 7 de enero se registró un ataque armado contra un conductor de transporte público en el distrito de Comas. El hecho ocurrió alrededor de las 11:20 p. m., cuando un hombre que viajaba en la unidad abrió fuego contra el chofer, quien murió a consecuencia de los impactos.

Tras lo ocurrido, el atacante intentó huir y fue seguido por un efectivo policial que se encontraba de civil. El sujeto fue alcanzado minutos después y murió durante la intervención.