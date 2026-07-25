Las entradas están disponibles a través de Joinnus | Foto: Difusión
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Por Redacción EC

La banda jamaicana The Gladiators será la agrupación principal del festival Reggae Patrio 2026, evento que se realizará el viernes 31 de julio desde las 7:00 p. m. en el Centro de Convenciones Barranco, donde compartirá escenario con la agrupación argentina Rice & Beans y exponentes nacionales del género.

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