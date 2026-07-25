La banda jamaicana The Gladiators será la agrupación principal del festival Reggae Patrio 2026, evento que se realizará el viernes 31 de julio desde las 7:00 p. m. en el Centro de Convenciones Barranco, donde compartirá escenario con la agrupación argentina Rice & Beans y exponentes nacionales del género.

Fundada en 1968 por Albert Griffiths, es una de las bandas más reconocidas del roots reggae. Su trayectoria incluye producciones como Trenchtown Mix Up y Proverbial Reggae, además de temas como “Hello Carol”, “Bongo Red”, “Jah Works”, “Roots Natty” y “Dreadlocks the Time Is Now”, considerados parte del repertorio clásico del género.

Tras el retiro de Griffiths de los escenarios, la agrupación continuó su actividad bajo la dirección de su hijo Al Griffiths, quien mantiene vigente el proyecto musical y lleva sus presentaciones a distintos países. En su regreso al Perú, la banda interpretará parte de las canciones que marcaron su historia dentro del reggae internacional.

El cartel del festival también contará con la participación de Rice & Beans, una de las bandas de reggae más destacadas de Argentina. La representación peruana estará a cargo de Nina Bosa, Shiva Shanti, Los Yarnolds, Orangután, Charún & Sound Selecta, Black Lion, Mujoh Reggae, Qumir Band, Sinchi Amaru, Zaeka Rial, DJ del Bosque y Lima Skankers.

Las entradas están disponibles a través de Joinnus, con precios desde S/100 para la modalidad Early Access, S/150 para la Preventa General y S/200 para la zona VIP, que incluye Meet & Greet, entrada física de colección y acceso a mezzanine.