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Desde su debut en 2001, The Strokes se han consolidado como una de las bandas de referencia del rock contemporáneo y del resurgimiento del indie rock | (Foto: Difusión)
Desde su debut en 2001, The Strokes se han consolidado como una de las bandas de referencia del rock contemporáneo y del resurgimiento del indie rock | (Foto: Difusión)
Por Agencia EFE

La banda estadounidense The Strokes publicará este viernes ‘Reality Awaits’, su séptimo álbum de estudio, un trabajo que llega seis años después del aclamado ‘The New Abnormal’ y a todas las plataformas digitales y en formato CD y vinilo.

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