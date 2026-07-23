La banda estadounidense The Strokes publicará este viernes ‘Reality Awaits’, su séptimo álbum de estudio, un trabajo que llega seis años después del aclamado ‘The New Abnormal’ y a todas las plataformas digitales y en formato CD y vinilo.

El nuevo trabajo ha sido producido nuevamente por Rick Rubin y grabado entre Costa Rica y distintos estudios de todo el mundo, según informó la discográfica del grupo, Sony.

‘Reality Awaits’ incluye nueve temas: ‘Psycho Shit’, ‘Dine N’Dash’, ‘Lonely in the Future’, ‘Going to Babble On’, ‘Liar’s Remorse’, ‘The Fruits of Conquest’, ‘Tyrants of the Mellow Moon’, ‘Going Shopping’ y ‘Falling Out Of Love’. Estos dos últimos ya han sido publicados como carta de presentación del nuevo proyecto.

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Coincidiendo con la publicación de ‘Reality Awaits’, la banda continúa su recorrido por algunos de los principales festivales de música internacionales, entre ellos Coachella, Bonnaroo, Outside Lands y Summer Sonic Japón 2026, antes de ofrecer un concierto en Nueva York el próximo 2 de octubre.

Desde su debut en 2001, The Strokes se han consolidado como una de las bandas de referencia del rock contemporáneo y del resurgimiento del indie rock.

Con este séptimo trabajo de estudio el grupo abre una nueva etapa en una trayectoria, marcada por su influencia en la escena musical internacional.

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