Una intensa lluvia de moderada intensidad afectó la tarde del viernes 9 de enero a los distritos de Chosica y Chaclacayo, al este de Lima Metropolitana, además de provocar un incremento en el caudal del río Rímac, reportó Canal N.

El fenómeno, característico de la temporada de verano, ha generado preocupación entre los vecinos, quienes compartieron imágenes, advirtiendo sobre la precaución necesaria para transitar, tanto a pie como en vehículos, debido a los riesgos de accidentes.

A su vez, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió un aviso meteorológico que alertó sobre precipitaciones en la costa central y sur del país.

Se reportan lluvias en Chaclacayo, Chosica y otros sectores de Lima este. Además, se registra un aumento del caudal del río Rímac



Según la entidad, las lluvias son provocadas por el desplazamiento de nubosidad desde los Andes hacia el litoral, un fenómeno conocido como trasvase, combinado con el aumento de la humedad por los vientos del norte.

Rosario Julca, especialista del Senamhi, explicó que este fenómeno continuará generando lluvias en las próximas horas en los departamentos de Áncash, Lima e Ica. “Provocará precipitaciones importantes en la región”, agregó.

El mensaje de Sismate

Aunque las lluvias afectarán a toda la capital, se espera que la intensidad sea mayor en Chosica, Huaycán, Huachipa, Chaclacayo, Santa Clara y Ate.

Por otro lado, en San Miguel o Miraflores, las lluvias serán menos fuertes, pero podrían tener un impacto debido a la falta de preparación de la ciudad para este tipo de fenómenos.

El Senamhi anticipó acumulados de hasta 2 milímetros de lluvia en la costa de Lima y Áncash, además de condiciones de alta nubosidad, sensación de bochorno y ráfagas de viento de hasta 25 km/h, que podrían persistir hasta el 11 de enero.

Alrededor de la 1 p. m. de hoy, el Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (Sismate) informó sobre las precipitaciones a través de alertas en celulares, instando a la ciudadanía a tomar precauciones.

