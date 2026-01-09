El Instituto Geofísico del Perú (IGP) registró un sismo de magnitud 5.3 a las 4:36 p.m. de este viernes 9 de enero, con epicentro localizado en el mar, a una distancia de 27 kilómetros al sur de la ciudad de Palpa, en la región Ica.

De acuerdo con el reporte oficial emitido por el Centro Sismológico Nacional (Censis), el evento tuvo una profundidad de 48 kilómetros y fue percibido con una intensidad de III-IV en Palpa.

Sismo de magnitud 5.3 se sintió en Palpa, región Ica. (Foto: IGP)

Por ello, debido a su magnitud, las autoridades asignaron un nivel de alerta color amarillo, categoría que agrupa a los movimientos sísmicos de entre 4.5 y 6.0.

Hasta el momento, no se han reportado daños materiales mayores ni víctimas que lamentar a consecuencia del movimiento telúrico.

Recomendaciones de seguridad

Por su parte, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) reiteró el llamado a la población para mantener la calma y tener siempre lista la mochila de emergencia.

Esta debe contener artículos de higiene, botiquín de primeros auxilios, alimentos no perecibles, abrigo y dispositivos de comunicación como radio a pilas y linternas.

Asimismo, las autoridades instaron a la ciudadanía a identificar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio, alejándose de ventanas, espejos y cables eléctricos durante el movimiento.