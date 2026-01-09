Otro sismo, esta vez de 5,3, se registró en Palpa, Ica. (Foto: IGP)
Otro sismo, esta vez de 5,3, se registró en Palpa, Ica. (Foto: IGP)
Redacción EC
Redacción EC

El registró un sismo de magnitud 5.3 a las 4:36 p.m. de este viernes 9 de enero, con epicentro localizado en el mar, a una distancia de 27 kilómetros al sur de la ciudad de , en la región Ica.

De acuerdo con el reporte oficial emitido por el Centro Sismológico Nacional (Censis), el evento tuvo una profundidad de 48 kilómetros y fue percibido con una intensidad de III-IV en Palpa.

Sismo de magnitud 5.3 se sintió en Palpa, región Ica. (Foto: IGP)
Sismo de magnitud 5.3 se sintió en Palpa, región Ica. (Foto: IGP)

Por ello, debido a su magnitud, las autoridades asignaron un nivel de alerta color amarillo, categoría que agrupa a los movimientos sísmicos de entre 4.5 y 6.0.

Hasta el momento, no se han reportado daños materiales mayores ni víctimas que lamentar a consecuencia del movimiento telúrico.

Recomendaciones de seguridad

Por su parte, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) reiteró el llamado a la población para mantener la calma y tener siempre lista la mochila de emergencia.

Esta debe contener artículos de higiene, botiquín de primeros auxilios, alimentos no perecibles, abrigo y dispositivos de comunicación como radio a pilas y linternas.

LEE MÁS: Áncash: Sismo de magnitud 4.5 sacudió la costa de Chimbote este sábado

Asimismo, las autoridades instaron a la ciudadanía a identificar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio, alejándose de ventanas, espejos y cables eléctricos durante el movimiento.

VIDEO RECOMENDADO

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC