En atención a los vecinos, la Municipalidad de Lince activó el plan de recuperación de espacios públicos 2026. Para ello, dispuso un trabajo articulado entre la Subgerencia de Fiscalización Administrativa y la Subgerencia de Operaciones Ambientales, con el objetivo de mejorar el orden y el ornato del distrito.
El equipo de inspectores de la Subgerencia de Fiscalización inició su jornada en la calle Los Mirlos, el parque Dumont y el parque Revilla, brindando medidas informativas y preventivas a los vecinos que mantienen vehículos abandonados en la vía pública, los cuales obstaculizan el libre tránsito peatonal y vehicular.
La Municipalidad de Lince indicó que este operativo tiene como finalidad recuperar los espacios de uso público, tanto peatonales como de tránsito, en beneficio de los vecinos del distrito.
Limpieza y orden
De manera complementaria, la Subgerencia de Operaciones Ambientales realizó labores de limpieza en zonas peatonales y parques, con el propósito de mantener un distrito limpio, ordenado y seguro.