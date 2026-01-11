Senamhi advierte lluvias intensas y nevadas en la Sierra hasta el martes 13. (Foto: Andina)
La caída de nieve, granizo, aguanieve y de moderada a fuerte intensidad continuará en la Sierra del país hasta el martes 13 de enero, acompañada de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 35 km/h, informó el .

Según el organismo, se prevé la ocurrencia de granizo y nevadas en zonas ubicadas por encima de los 2 800 metros sobre el nivel del mar en la sierra central y de los 3 800 metros en la sierra sur, lo que podría afectar diversas localidades de estas regiones.

Granizo, nieve y fuertes lluvias continuarán en la Sierra peruana. (Foto: Andina)
El Senamhi precisó que estas condiciones favorecerán el incremento de la nubosidad durante la tarde y la noche, así como la presencia de lluvias dispersas y ligeras hacia la costa. Para este domingo 11 de enero, se esperan acumulados de lluvia de 12 a 26 mm/día en la sierra norte, 11 a 22 mm/día en la sierra centro y 11 a 24 mm/día en la sierra sur.

Los departamentos con posible afectación son Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco, Piura y Puno.

Alerta en la Sierra por nevadas y lluvias con vientos de hasta 35 km/h. (Foto: Andina)
Ante este escenario, el exhortó a las autoridades locales y regionales a verificar que las rutas de evacuación se encuentren despejadas y señalizadas, así como a garantizar la operatividad de centros de salud, comisarías y compañías de bomberos ante posibles emergencias.

Asimismo, recomendó a la población reforzar los techos de sus viviendas y establecer sistemas de alerta temprana, como silbatos, campanas, alarmas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales.

