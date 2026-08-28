El incremento de las temperaturas en Lima Metropolitana estará acompañado de mayor brillo solar y radiación ultravioleta durante el mediodía. (Fuente: Andina)
El incremento de las temperaturas en Lima Metropolitana estará acompañado de mayor brillo solar y radiación ultravioleta durante el mediodía. (Fuente: Andina)
Por Redacción EC

El invierno limeño volverá a sentirse más cálido de lo habitual. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que Lima Metropolitana afrontará un incremento de las temperaturas diurnas entre el jueves 27 y el lunes 31 de agosto, con valores que podrían llegar hasta los 29 °C en algunas zonas. El organismo atribuye este comportamiento, entre otros factores, a las temperaturas elevadas del mar frente a la costa peruana asociadas a El Niño Costero y al debilitamiento del Anticiclón del Pacífico Sur.