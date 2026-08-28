El invierno limeño volverá a sentirse más cálido de lo habitual. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que Lima Metropolitana afrontará un incremento de las temperaturas diurnas entre el jueves 27 y el lunes 31 de agosto, con valores que podrían llegar hasta los 29 °C en algunas zonas. El organismo atribuye este comportamiento, entre otros factores, a las temperaturas elevadas del mar frente a la costa peruana asociadas a El Niño Costero y al debilitamiento del Anticiclón del Pacífico Sur.

¿Por qué subirá la temperatura en Lima?

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que Lima experimentará días más calurosos hacia el cierre de agosto, pese a encontrarse aún en la temporada de invierno. El aumento de los valores diurnos está relacionado con las temperaturas elevadas del mar frente a la costa peruana, asociadas a la presencia de El Niño Costero, y con el debilitamiento del Anticiclón del Pacífico Sur.

Estas condiciones favorecen una menor cobertura nubosa, especialmente durante las horas cercanas al mediodía, lo que permite que la radiación solar llegue con mayor intensidad a la superficie. Por ello, los limeños pueden percibir más calor durante el día, aun cuando en las mañanas persistan neblinas, cielo cubierto o lloviznas ligeras en los distritos próximos al litoral.

¿Qué distritos de Lima tendrán las temperaturas más altas?

El calor no se distribuirá de la misma manera en toda la capital. Los distritos más alejados del litoral serán los que registren los valores más elevados, debido a que las zonas cercanas al mar suelen experimentar un efecto regulador de las temperaturas. La Molina, Ate, Santa Anita y San Juan de Lurigancho aparecen entre las jurisdicciones donde los termómetros podrían ubicarse entre 18 °C y 29 °C, con posibilidad de registros puntualmente superiores.

En contraste, los sectores próximos al litoral tendrán condiciones algo más moderadas. Senamhi estima temperaturas nocturnas de entre 18 °C y 20 °C y valores durante el día que oscilarán aproximadamente entre 24 °C y 27 °C. Esto significa que la sensación de calor será más evidente conforme uno se desplace hacia las zonas interiores de Lima Metropolitana.

¿Por qué Lima tendrá temperaturas tan altas en pleno invierno?

La explicación está relacionada con las condiciones oceánicas y atmosféricas que atraviesa la costa peruana. Senamhi señala que las temperaturas elevadas del mar frente al litoral, vinculadas a El Niño Costero, favorecen este escenario. A ello se suma el debilitamiento del Anticiclón del Pacífico Sur, un sistema que normalmente influye en las condiciones meteorológicas de la costa peruana.

El fenómeno resulta particularmente llamativo porque se presenta durante agosto, un mes tradicionalmente asociado a mañanas nubladas, humedad y temperaturas moderadas en Lima. Sin embargo, este año la capital ya viene registrando valores cercanos a los 29 °C, muy por encima de los niveles habituales para la estación. Senamhi también ha advertido que las condiciones relacionadas con El Niño Costero podrían prolongarse durante los próximos meses.

Mayor brillo solar y radiación UV: las recomendaciones

El aumento de la temperatura estará acompañado por mayor presencia de brillo solar y niveles más elevados de radiación ultravioleta (UV), especialmente alrededor del mediodía y durante las primeras horas de la tarde. Por ello, aunque las temperaturas puedan parecer propias del verano, los especialistas recomiendan mantener las medidas de protección frente a la exposición directa al sol.

Además, el pronóstico no significa que desaparezcan completamente las características típicas del invierno limeño. Senamhi no descarta la presencia de neblina y lloviznas durante las primeras horas de la mañana, principalmente en zonas próximas al litoral. Así, Lima tendrá una combinación poco habitual: mañanas que todavía pueden comenzar grises y húmedas, pero con un rápido incremento de la temperatura y del brillo solar hacia el mediodía.

Con este panorama, los próximos días serán especialmente importantes para quienes realizan actividades al aire libre, trabajan en espacios expuestos o se movilizan durante las horas de mayor radiación. La recomendación es protegerse del sol, mantenerse hidratado y evitar una exposición prolongada en las horas centrales del día. El pronóstico de Senamhi confirma, además, que el calor seguirá siendo protagonista en Lima hasta el 31 de agosto, incluso en pleno invierno.