Las personas que necesiten una copia certificada de una partida de nacimiento, matrimonio o defunción tienen la posibilidad de solicitarla ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), siempre que hayan cumplido la mayoría de edad y el registro solicitado figure en el sistema virtual de la institución. No obstante, existen inscripciones que todavía no han sido digitalizadas y, por ello, no pueden ser gestionadas mediante la plataforma en línea. Cuando el documento no aparece registrado en la base de datos de Reniec, el interesado deberá acudir a la municipalidad en la que se realizó originalmente la inscripción para solicitar la copia correspondiente. En cambio, las partidas inscritas en el extranjero cuentan con un procedimiento distinto. Si el registro fue efectuado en una representación consular peruana fuera del país, la copia certificada deberá tramitarse ante la dependencia del Ministerio de Relaciones Exteriores que corresponda.

Cuáles son los requisitos

DNI.

Recibo de pago por derechos administrativos.

Cómo puedes solicitar en línea

Paso 1: Ingresa a https://apps.reniec.gob.pe/actascertificadas

y verifica si el acta se encuentra registrada en el sistema de Reniec. Completa los datos solicitados y haz clic en “Buscar”.

Paso 2: Realiza el pago de S/10.30 a través de Yape, agente BCP, Banco de la Nación o la plataforma Págalo.pe. Guarda el comprobante.

Cuáles son los canales de pago

Yape – Agente BCP

Genera tu ticket en recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/ Selecciona el código correspondiente al trámite. Luego, ingresa a la aplicación Yape > Yapear servicios > Reniec y coloca tu número de ticket.

También puedes acercarte con ese ticket y pagar desde el agente BCP más cercano.

Conoce sobre los 14 trámites que puedes pagar a través de la ticketera (sección informativa).

Banco de la Nación – Agencia, agente o Pagalo.pe

Ingresa a Pagalo.pe, o acércate a la agencia o agente del Banco de la Nación más cercano y haz el pago con el código correspondiente.

Para ambas modalidades, guarda tu comprobante y/o captura de pantalla.

Paso 3: Ingresa nuevamente a la web del Reniec, selecciona la opción “emitir copia certificada” y acepta los términos de servicio.

Paso 4: Valida tus datos personales: número de DNI, fecha de nacimiento, país, celular y correo electrónico.

Paso 5: Ingresa el código de verificación que recibirás en tu correo electrónico.

Paso 6: Selecciona el tipo de acta: nacimiento, matrimonio o defunción.

Paso 7: Completa los datos del titular del acta y selecciona el pago realizado.

Paso 8: Visualice o descargue el archivo únicamente si va a proceder con la impresión en este momento. Recuerde que el sistema registra la vista previa como un documento emitido de forma definitiva.

Paso 9: Haz clic en “generar copia certificada” y proceda a la impresión. (Nota: El documento solo se puede generar una [01] vez y tiene como fin exclusivo su impresión inmediata).

¿Qué más debes recordar?

La copia del acta de nacimiento por web de un menor de edad, solo puede ser pagada y solicitada con el DNI de uno de los padres.

La copia de acta de defunción por web, No se paga, ni se solicita con DNI del fallecido, debes pagar con tu DNI de solicitante.

Solicita el acta web desde tu Pc o Laptop, conectada a una impresora. No uses celular para este proceso.

Obtén la copia certificada AQUÍ.