Por Redacción EC

Las personas que necesiten una copia certificada de una partida de nacimiento, matrimonio o defunción tienen la posibilidad de solicitarla ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), siempre que hayan cumplido la mayoría de edad y el registro solicitado figure en el sistema virtual de la institución. No obstante, existen inscripciones que todavía no han sido digitalizadas y, por ello, no pueden ser gestionadas mediante la plataforma en línea. Cuando el documento no aparece registrado en la base de datos de Reniec, el interesado deberá acudir a la municipalidad en la que se realizó originalmente la inscripción para solicitar la copia correspondiente. En cambio, las partidas inscritas en el extranjero cuentan con un procedimiento distinto. Si el registro fue efectuado en una representación consular peruana fuera del país, la copia certificada deberá tramitarse ante la dependencia del Ministerio de Relaciones Exteriores que corresponda.