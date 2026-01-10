El comité directivo de la Unidad de Gestión de Machu Picchu (UGM) aprobó por unanimidad el Plan Maestro del Santuario Histórico de Machu Picchu – Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu 2026–2030, durante la I Sesión Extraordinaria 2026 realizada el jueves 8 de enero. La decisión marca un hito en la gestión del principal patrimonio cultural y natural del país, tras seis años de trabajo participativo.

La sesión fue presidida por el gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo Álvarez, y contó con la participación del ministro de Cultura, Alfredo Luna Briceño; la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera Gómez; el ministro del Ambiente, Miguel Ángel Espichán Mariñas; y el alcalde distrital de Machu Picchu, Elvis La Torre Uñaccori, quienes integran el comité directivo de la UGM.

Estado aprueba Plan Maestro que guiará la gestión de Machupicchu hasta 2030. (Foto: Difusión)

El Plan Maestro es el resultado de un proceso de construcción colectiva que incluyó más de 30 talleres de socialización y la participación de más de 400 actores locales. Su aprobación establece el principal instrumento de planificación estratégica para la gestión integral del Santuario Histórico de Machu Picchu durante los próximos cinco años.

Durante la sesión, el ministro de Cultura destacó que el documento reafirma el compromiso del Estado con la protección del Valor Universal Excepcional de Machu Picchu, garantizando su conservación, preservación y disfrute responsable para las generaciones presentes y futuras. En la misma línea, el titular del Ambiente subrayó que el enfoque de gobernanza interinstitucional permitirá implementar acciones prioritarias de conservación, manejo sostenible y protección de ecosistemas y especies endémicas.

La ministra de Comercio Exterior y Turismo resaltó que el Plan Maestro incorpora la perspectiva del turismo sostenible como eje estratégico, articulado con la protección del patrimonio cultural y natural, el bienestar de las comunidades locales y la mejora de la experiencia del visitante.

Machupicchu contará con nuevo Plan Maestro para fortalecer conservación y turismo sostenible. (Foto: Difusión)

El documento prioriza la investigación, conservación y puesta en valor de la Llaqta de Machu Picchu, la Red de Caminos Inka y los monumentos arqueológicos asociados, asegurando su autenticidad, integridad y sacralidad. En el ámbito ambiental, plantea objetivos orientados a la protección de bosques, recuperación de áreas degradadas y conservación de especies emblemáticas como el oso andino y el pato de los torrentes, además de la atención de amenazas como incendios forestales, contaminación hídrica y efectos del cambio climático.

Asimismo, el Plan Maestro impulsa un modelo de turismo sostenible que regula las visitas, actualiza la capacidad de carga, diversifica circuitos y fortalece la gobernanza, buscando que la actividad turística sea compatible con la conservación del patrimonio y el desarrollo local.

La proyección al año 2046 establece que el Santuario Histórico de Machu Picchu se consolide como un referente mundial de gestión integrada del patrimonio mixto, donde la conservación del paisaje cultural y natural contribuya activamente al bienestar de la población local, regional y nacional.

En la reunión también participaron el presidente ejecutivo del SERNANP, José Carlos Nieto Navarrete; el director de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco, Diego Pajares Andonayre; el jefe del Santuario Histórico de Machu Picchu, Vladimir Ramírez Prada; y el alcalde de Urubamba, Ronald Vera Gallegos, entre otras autoridades.