Lima Norte se ha consolidado como una de las zonas de mayor crecimiento poblacional de la capital en la última década. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), distritos como Comas, Carabayllo y Puente Piedra figuran entre los más poblados de Lima Metropolitana, concentrando a una alta proporción de jóvenes en edad de cursar estudios superiores.

Este crecimiento demográfico, sin embargo, no ha estado acompañado por un acceso equitativo a la educación superior. Según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), solo 3 de cada 10 peruanos logra acceder a estudios universitarios o técnicos, una brecha que persiste pese al incremento sostenido de la demanda educativa en los últimos años.

En Lima Metropolitana, la oferta de universidades licenciadas continúa concentrándose en determinadas zonas de la ciudad, sin responder de manera proporcional al crecimiento poblacional de distritos periféricos. El IV Informe Bienal sobre la Realidad Universitaria en el Perú, elaborado por la Sunedu, advierte que esta distribución desigual limita el acceso efectivo a la educación universitaria en áreas como Lima Norte.

Este escenario impacta directamente en el perfil del estudiante de la zona. De acuerdo con información del Ministerio de Educación, una parte significativa de jóvenes que culmina la secundaria en Lima Norte enfrenta dificultades para continuar estudios universitarios debido a factores como el tiempo de traslado, los costos asociados y la limitada oferta educativa cercana.

Como parte de los cambios en la distribución de la oferta universitaria en la capital, la Universidad Autónoma del Perú anunció la apertura de una nueva sede en Puente Piedra, programada para abril de 2026.

El caso de Lima Norte evidencia la necesidad de alinear la planificación educativa con las dinámicas de crecimiento urbano. Datos oficiales muestran que la ubicación de la oferta universitaria sigue siendo un elemento determinante en las oportunidades de acceso para miles de jóvenes.