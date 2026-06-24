La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a tres presuntos integrantes de la banda criminal denominada 'Los Michis del Cono Norte’, investigados por el secuestro de un dirigente de mototaxistas y por la extorsión a una empresaria del rubro de pollerías en Lima Norte. Durante el operativo también fue retenido un menor de edad presuntamente implicado en los hechos.

La intervención se realizó en los distritos de Puente Piedra y Ancón, donde fueron detenidos Jairo Samuel García Fuentes (19), Jean Pierre Cárdenas Camargo (21) y Omar Rivadeneira Morán (23). Asimismo, fue retenido el adolescente de iniciales J.S.R.M. (17), quien es investigado por su presunta participación en las actividades ilícitas atribuidas a la organización.

Según la investigación policial, los intervenidos estarían involucrados en el secuestro de un dirigente de una empresa de mototaxis ocurrido el pasado 27 de mayo en el paradero Chacas, en Ancón. De acuerdo con las pesquisas, los sujetos abordaron la unidad haciéndose pasar por pasajeros y, durante el trayecto, redujeron a la víctima utilizando armas de fuego.

PNP desarticula banda acusada de exigir cupos a mototaxistas y extorsionar a dueña de pollería. (Foto: Captura de YT / 24 Horas)

El agraviado fue atado de manos y pies y trasladado a una zona descampada, donde habría sido golpeado y amenazado de muerte. Los secuestradores le exigieron que obligara a otros conductores de su empresa a pagar cupos a la organización criminal. Posteriormente, le robaron su teléfono celular y su mototaxi antes de abandonarlo en un descampado del distrito de Santa Rosa.

Las investigaciones también vinculan a la presunta banda con la extorsión a una empresaria dedicada al negocio de pollerías. Desde la segunda semana de junio, la víctima habría recibido llamadas, mensajes y videos con amenazas de muerte dirigidas contra ella y sus familiares, mediante las cuales le exigían el pago de S/10.000 mensuales a cambio de no atentar contra su integridad.

Tras realizar labores de inteligencia y seguimiento, agentes especializados de la PNP lograron identificar y ubicar a los presuntos responsables, procediendo a su captura en flagrancia.

Durante el operativo se incautaron dos pistolas abastecidas con los números de serie erradicados, tres teléfonos celulares —uno de ellos presuntamente perteneciente al dirigente secuestrado—, una tarjeta bancaria, dos motocicletas lineales, además de panfletos extorsivos y diverso material digital con mensajes, videos y fotografías relacionados con las actividades investigadas.

Los detenidos fueron trasladados a la División de Secuestros de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), donde continúan las diligencias para esclarecer los hechos y determinar el grado de participación de cada uno de los intervenidos.