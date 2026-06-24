Caen presuntos secuestradores que amenazaban de muerte a empresaria para exigir S/10.000 mensuales. (Foto: Captura de YT / 24 Horas)
Caen presuntos secuestradores que amenazaban de muerte a empresaria para exigir S/10.000 mensuales. (Foto: Captura de YT / 24 Horas)
Por Redacción EC

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a tres presuntos integrantes de la banda criminal denominada 'Los Michis del Cono Norte’, investigados por el secuestro de un dirigente de mototaxistas y por la extorsión a una empresaria del rubro de pollerías en Lima Norte. Durante el operativo también fue retenido un menor de edad presuntamente implicado en los hechos.

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