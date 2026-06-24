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El subsistema contra la extorsión

“Cada día que pasa sin que el subsistema opere plenamente es un día en que la extorsión sigue actuando con la ventaja de un Estado desarticulado”.

    Walter Martínez
    Por

    Exministro de Justicia y Derechos Humanos

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    La extorsión se ha convertido en uno de los flagelos más devastadores de la seguridad ciudadana en el Perú. Comerciantes, transportistas, empresarios, docentes, agricultores: nadie parece estar exento del alcance de las mafias que imponen su ley a través del miedo. Frente a este fenómeno, el Estado ha respondido, durante demasiado tiempo, con herramientas dispersas, organismos desarticulados y procesos lentos que alimentan la impunidad. Por eso, la creación del Subsistema Especializado contra la Extorsión y sus Delitos Conexos, mediante el Decreto Legislativo N.° 1735, representa un punto de inflexión en la historia de la justicia penal peruana.

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