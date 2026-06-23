Municipalidad de Lima evalúa nuevo cierre de vías en el Centro Histórico ante posibles movilizaciones. (Foto: MML)
Municipalidad de Lima evalúa nuevo cierre de vías en el Centro Histórico ante posibles movilizaciones. (Foto: MML)
Por Redacción EC

La Municipalidad Metropolitana de Lima evalúa aplicar una nueva restricción temporal del tránsito vehicular en el Centro Histórico de la capital ante la convocatoria de posibles movilizaciones en los próximos días, informó este martes el alcalde Renzo Reggiardo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.