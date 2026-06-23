La Municipalidad Metropolitana de Lima evalúa aplicar una nueva restricción temporal del tránsito vehicular en el Centro Histórico de la capital ante la convocatoria de posibles movilizaciones en los próximos días, informó este martes el alcalde Renzo Reggiardo.

El burgomaestre señaló que la adopción de medidas como el cierre de vías y la instalación de cercos de seguridad dependerá de los reportes emitidos por los órganos de inteligencia civil, los cuales determinarán el nivel de riesgo para el orden público y la infraestructura urbana.

“Toma de decisiones que son difíciles, severas, que mortifican a un determinado número de compatriotas, que sobre todo están en el Centro de Lima, que se ven afectados por el cierre que hemos dispuesto, que lo tendríamos que hacer en la medida en que si se genera un peligro mayor, pues tendremos que adoptar esas medidas ”, declaró a la prensa.

Según explicó, el objetivo de las restricciones es resguardar la seguridad de los ciudadanos y proteger el Centro Histórico de Lima, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. En ese sentido, afirmó que la comuna aplicará estas medidas cuantas veces sea necesario para preservar el orden y evitar daños a la zona monumental.

Reggiardo también sostuvo que las eventuales pérdidas económicas que puedan sufrir comerciantes, transportistas y otros sectores del Centro de Lima son responsabilidad de quienes promueven las movilizaciones.

De acuerdo con el alcalde, en el Centro Histórico continúa vigente la prohibición de realizar concentraciones políticas, por lo que la municipalidad se encuentra facultada para implementar medidas de control y seguridad cuando se detecte una amenaza para la integridad de la zona.

La posibilidad de nuevas restricciones surge luego de que el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, convocara a una movilización nacional para este sábado 27 de junio.

No es la primera vez que la comuna adopta este tipo de disposiciones. Entre el 19 y el 21 de junio se aplicaron restricciones temporales al tránsito vehicular mediante la Resolución de Subgerencia N.° D002556-2026-MML-GMU-SER, con el fin de reducir riesgos en el área monumental.

En aquella ocasión, el plan de contingencia delimitó un perímetro de seguridad comprendido entre las avenidas Tacna, Garcilaso de la Vega, 9 de Diciembre y Miguel Grau. El control de los accesos estuvo a cargo de efectivos de la Policía Nacional y personal de fiscalización municipal.

La normativa establece excepciones para vehículos de emergencia, ambulancias, unidades de bomberos y patrulleros policiales. Asimismo, las autoridades recordaron que continúa vigente el Acuerdo de Concejo N.° 026-2023, que declara la intangibilidad del Centro Histórico de Lima y restringe actividades que puedan poner en riesgo su conservación.