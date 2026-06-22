De momento se desconoce el móvil del hecho. Foto: Andina
De momento se desconoce el móvil del hecho. Foto: Andina
Por Redacción EC

En horas de la mañana, se reportó un ataque armado contra un cambista que estaba dentro de la basílica Nuestra Señora de la Merced en el Jirón de la Unión, en el distrito del Cercado de Lima. El sujeto tuvo que ser trasladado al hospital Arzobispo Loayza con un impacto de bala en las manos.

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