En horas de la mañana, se reportó un ataque armado contra un cambista que estaba dentro de la basílica Nuestra Señora de la Merced en el Jirón de la Unión, en el distrito del Cercado de Lima. El sujeto tuvo que ser trasladado al hospital Arzobispo Loayza con un impacto de bala en las manos.

Según medios, hasta el lugar se apersonaron agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) para iniciar las investigaciones de rigor.