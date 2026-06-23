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Robo a cambista se registró en el interior de la Iglesia Nuestra Señora de la Merced en el Centro Histórico de Lima. Foto: Diana Marcelo (GEC)
Robo a cambista se registró en el interior de la Iglesia Nuestra Señora de la Merced en el Centro Histórico de Lima. Foto: Diana Marcelo (GEC)
Por Abby Ardiles

Enmarrocado y tendido sobre el pavimento terminó uno de los cuatro delincuentes que la mañana del lunes despojaron de cerca de S/52.000 a un cambista dentro de la Iglesia Nuestra Señora de la Merced, en el Centro Histórico de Lima. El asalto ocurrió aproximadamente a las 10:30 a. m., entre el jirón de la Unión y el jirón Santa Rosa, a solo cinco cuadras de Palacio de Gobierno. El hecho sucedió apenas horas después de que la Policía Nacional del Perú (PNP) celebrara el 65° aniversario de la División de Servicios Especiales en la Plaza San Martín.

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