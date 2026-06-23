Enmarrocado y tendido sobre el pavimento terminó uno de los cuatro delincuentes que la mañana del lunes despojaron de cerca de S/52.000 a un cambista dentro de la Iglesia Nuestra Señora de la Merced, en el Centro Histórico de Lima. El asalto ocurrió aproximadamente a las 10:30 a. m., entre el jirón de la Unión y el jirón Santa Rosa, a solo cinco cuadras de Palacio de Gobierno. El hecho sucedió apenas horas después de que la Policía Nacional del Perú (PNP) celebrara el 65° aniversario de la División de Servicios Especiales en la Plaza San Martín.
Enmarrocado y tendido sobre el pavimento terminó uno de los cuatro delincuentes que la mañana del lunes despojaron de cerca de S/52.000 a un cambista dentro de la Iglesia Nuestra Señora de la Merced, en el Centro Histórico de Lima. El asalto ocurrió aproximadamente a las 10:30 a. m., entre el jirón de la Unión y el jirón Santa Rosa, a solo cinco cuadras de Palacio de Gobierno. El hecho sucedió apenas horas después de que la Policía Nacional del Perú (PNP) celebrara el 65° aniversario de la División de Servicios Especiales en la Plaza San Martín.
Lo siguieron hasta una iglesia
Según información policial, la víctima, identificada como Julio Fernando de la Cruz Tagle, de 65 años, ingresó al templo en un intento por refugiarse de los delincuentes que lo seguían desde varias cuadras atrás. Las primeras investigaciones indican que los marcas habrían iniciado el seguimiento desde el momento en que retiró la fuerte suma de dinero.
Arrinconado y sin posibilidad de escapar, el cambista enfrentó dentro de la iglesia a los cuatro criminales, quienes no dudaron en utilizar armas de fuego para apoderarse del dinero con el que planeaba realizar sus actividades laborales. Durante el violento asalto, la víctima resultó herida en el brazo derecho, por lo que fue trasladada posteriormente al Hospital Nacional Arzobispo Loayza, donde recibió atención médica.
Persecución en el Centro Histórico
Tras obtener el botín, los delincuentes huyeron rápidamente del lugar. Dos escaparon a bordo de una motocicleta, otro lo hizo en una segunda unidad similar, mientras que el cuarto integrante de la banda emprendió la fuga a pie. La motocicleta en la que viajaban dos de los asaltantes avanzó por el jirón Santa Rosa hasta la avenida Abancay y continuó a gran velocidad en dirección al distrito del Rímac.
🚨 Cámaras de la MML registraron la huida de presuntos delincuentes tras asalto en el Jirón de la Unión— Municipalidad de Lima (@MuniLima) June 22, 2026
Tras el robo a un cambista en el interior de la iglesia La Merced, uno de los presuntos implicados intentó escapar caminando por la av. Emancipación y amenazó con un arma de… pic.twitter.com/w3iYIIbRD9
Por su parte, el delincuente que huyó corriendo se desplazó por el jirón Huancavelica portando un arma de fuego rastrillada en una mano y un teléfono celular en la otra, desde el cual realizaba llamadas. Luego continuó por el jirón Camaná y se dirigió hacia la avenida Emancipación, donde fue interceptado por un policía de tránsito que no contaba con armamento.
Durante la persecución, los peatones corrían despavoridos al percatarse de que el sujeto llevaba un arma de fuego, mientras el agente le ordenaba que se detuviera. En la intersección de las avenidas Emancipación y Camaná se encontraba un grupo de serenos en sus vehículos, entre ellos uno que permanecía sobre una motocicleta. El delincuente se acercó a este último e intentó quitarle las llaves del vehículo, pero no logró su cometido y continuó su huida.
En ese momento, un agente de la División de Emergencia que se encontraba en el carril opuesto advirtió la situación. Al verlo, el delincuente se dirigió hacia la motocicleta del efectivo, lo encañonó e intentó arrebatarle el vehículo. Incluso llegó a golpearlo con la cacha del arma. Sin embargo, el policía reaccionó de inmediato y desenfundó su arma de reglamento.
Investigaciones en curso
El sujeto, identificado como Walter Trujillo, se enfrentó cuerpo a cuerpo con el agente e incluso realizó un disparo al aire. Acto seguido, el efectivo intentó reducirlo sujetándolo por el brazo en el que portaba el arma. Con el apoyo de otro policía, logró derribarlo y reducirlo sobre el pavimento, donde finalmente fue esposado y detenido.
Al detenido se le incautó un revólver calibre 38 y municiones. Posteriormente, fue trasladado a la comisaría de Monserrat, donde quedó a disposición de las autoridades para las diligencias correspondientes.
Por su parte, el Ministerio Público dispuso que el personal policial recabe las declaraciones de los testigos del hecho, así como los registros de las cámaras de videovigilancia de la zona. Asimismo, ordenó la realización de las pericias de absorción atómica y balística al detenido, capturado en flagrancia, y al arma de fuego que presuntamente utilizó durante el asalto.
Una decena de crímenes
A plena luz del día, un sujeto que se hizo pasar por trabajador de mantenimiento atacó con una comba a un cambista de 67 años en el centro comercial El Golf de La Molina. Tras golpearlo en la cabeza, le arrebató alrededor de S/15.000 y escapó. Las cámaras de seguridad registraron el violento asalto.
En un operativo estratégico, la Policía Nacional del Perú (PNP) logró la captura de Rolando Alexander Gayoso Mori, un delincuente de alta peligrosidad especializado en el robo a cambistas, quien estaba en la lista de los más buscados del Programa de Recompensas del Ministerio del Interior.
Un cambista fue asaltado frente a una agencia bancaria ubicada en la avenida Grau, en Barranco. Los delincuentes le dispararon para arrebatarle el dinero, pero la rápida intervención policial desencadenó una persecución y balacera. Uno de los asaltantes fue capturado y el cambista resultó herido.
Cuatro delincuentes armados interceptaron a un cambista que trabajaba en el emporio comercial de Gamarra. Los asaltantes lo golpearon en la cabeza con la cacha de una pistola, lo redujeron en plena vía pública y le arrebataron aproximadamente S/40.000. Los asaltantes huyeron en motocicletas.
Una banda de delincuentes siguió a una cambista y le robó más de 32 mil soles, en las inmediaciones del Centro Comercial La Rambla, en San Borja. La fuga derivó en una intensa persecución policial que terminó en una balacera por varias cuadras. Un agente recibió un disparo en el rostro, tres delincuentes fueron detenidos y otro murió durante el enfrentamiento.
En el Cercado de Lima, en la cuadra 13 del jirón Paruro, una banda armada interceptó a tres cambistas de la zona, despojándolos de un monto superior a los USD $20.000. El asalto fue rápido y generó pánico entre los comerciantes.
Un cambista fue herido gravemente tras ser asaltado a balazos en la Galería “5 Continentes”, en el Cercado de Lima. Le quitaron S/35.000.
Cinco delincuentes atacaron a un cambista en la puerta de la Galería Internacional, cerca de la avenida Abancay. Los asaltantes le arrebataron una caja donde guardaba aproximadamente USD $3.000 y escaparon entre las calles del centro histórico. Las cámaras de seguridad captaron toda la secuencia del robo.
Agentes del Grupo Terna de la PNP capturaron a tres presuntos integrantes de la banda delictiva "Los Malditos de Huáscar" tras el asalto a un cambista dentro del centro comercial Polvos Azules, logrando recuperar más de USD $70.000 en efectivo.
Fuente: Archivo El Comercio
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.