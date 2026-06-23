Enmarrocado y tendido sobre el pavimento terminó uno de los cuatro delincuentes que la mañana del lunes despojaron de cerca de S/52.000 a un cambista dentro de la Iglesia Nuestra Señora de la Merced, en el Centro Histórico de Lima. El asalto ocurrió aproximadamente a las 10:30 a. m., entre el jirón de la Unión y el jirón Santa Rosa, a solo cinco cuadras de Palacio de Gobierno. El hecho sucedió apenas horas después de que la Policía Nacional del Perú (PNP) celebrara el 65° aniversario de la División de Servicios Especiales en la Plaza San Martín.

Lo siguieron hasta una iglesia

Según información policial, la víctima, identificada como Julio Fernando de la Cruz Tagle, de 65 años, ingresó al templo en un intento por refugiarse de los delincuentes que lo seguían desde varias cuadras atrás. Las primeras investigaciones indican que los marcas habrían iniciado el seguimiento desde el momento en que retiró la fuerte suma de dinero.

Robo a cambista se registró en el interior de la Iglesia Nuestra Señora de la Merced en el Centro Histórico de Lima. Foto: Diana Marcelo (GEC)

Arrinconado y sin posibilidad de escapar, el cambista enfrentó dentro de la iglesia a los cuatro criminales, quienes no dudaron en utilizar armas de fuego para apoderarse del dinero con el que planeaba realizar sus actividades laborales. Durante el violento asalto, la víctima resultó herida en el brazo derecho, por lo que fue trasladada posteriormente al Hospital Nacional Arzobispo Loayza, donde recibió atención médica.

Durante la huida los criminales abandonaron algunas de sus pertenencias, entre ellas un celular básico y un casco. Foto: Diana Marcelo GEC

Persecución en el Centro Histórico

Tras obtener el botín, los delincuentes huyeron rápidamente del lugar. Dos escaparon a bordo de una motocicleta, otro lo hizo en una segunda unidad similar, mientras que el cuarto integrante de la banda emprendió la fuga a pie. La motocicleta en la que viajaban dos de los asaltantes avanzó por el jirón Santa Rosa hasta la avenida Abancay y continuó a gran velocidad en dirección al distrito del Rímac.

🚨 Cámaras de la MML registraron la huida de presuntos delincuentes tras asalto en el Jirón de la Unión



Tras el robo a un cambista en el interior de la iglesia La Merced, uno de los presuntos implicados intentó escapar caminando por la av. Emancipación y amenazó con un arma de… pic.twitter.com/w3iYIIbRD9 — Municipalidad de Lima (@MuniLima) June 22, 2026

Por su parte, el delincuente que huyó corriendo se desplazó por el jirón Huancavelica portando un arma de fuego rastrillada en una mano y un teléfono celular en la otra, desde el cual realizaba llamadas. Luego continuó por el jirón Camaná y se dirigió hacia la avenida Emancipación, donde fue interceptado por un policía de tránsito que no contaba con armamento.

Delincuente caminaba armado mientras que policía no contaba con arma de fuego para intervenirlo.

Durante la persecución, los peatones corrían despavoridos al percatarse de que el sujeto llevaba un arma de fuego, mientras el agente le ordenaba que se detuviera. En la intersección de las avenidas Emancipación y Camaná se encontraba un grupo de serenos en sus vehículos, entre ellos uno que permanecía sobre una motocicleta. El delincuente se acercó a este último e intentó quitarle las llaves del vehículo, pero no logró su cometido y continuó su huida.

Delincuente fue reducido en el suelo.

En ese momento, un agente de la División de Emergencia que se encontraba en el carril opuesto advirtió la situación. Al verlo, el delincuente se dirigió hacia la motocicleta del efectivo, lo encañonó e intentó arrebatarle el vehículo. Incluso llegó a golpearlo con la cacha del arma. Sin embargo, el policía reaccionó de inmediato y desenfundó su arma de reglamento.

Investigaciones en curso

El sujeto, identificado como Walter Trujillo, se enfrentó cuerpo a cuerpo con el agente e incluso realizó un disparo al aire. Acto seguido, el efectivo intentó reducirlo sujetándolo por el brazo en el que portaba el arma. Con el apoyo de otro policía, logró derribarlo y reducirlo sobre el pavimento, donde finalmente fue esposado y detenido.

Detenido Walter Trujillo por estar involucrado en el asalto a un cambista en el Centro Histórico de Lima. Foto: Diana Marcelo (GEC).

Al detenido se le incautó un revólver calibre 38 y municiones. Posteriormente, fue trasladado a la comisaría de Monserrat, donde quedó a disposición de las autoridades para las diligencias correspondientes.

Policía llegó hasta la iglesia Nuestra Señora de la Merced para realizar las diligencias correspondientes. Foto: Diana Marcelo (GEC).

Por su parte, el Ministerio Público dispuso que el personal policial recabe las declaraciones de los testigos del hecho, así como los registros de las cámaras de videovigilancia de la zona. Asimismo, ordenó la realización de las pericias de absorción atómica y balística al detenido, capturado en flagrancia, y al arma de fuego que presuntamente utilizó durante el asalto.

Una decena de crímenes