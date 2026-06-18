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El pasado 16 de junio, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, anunció que la Municipalidad Metropolitana de Lima viene trabajando la implementación de la Guardia Metropolitana en coordinación con Estados Unidos, como parte de una estrategia destinada a reforzar la seguridad ciudadana y el control territorial en la capital.

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