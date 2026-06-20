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La guardia de la que queremos saber más

La cooperación con EE.UU. para crear la guardia metropolitana es un paso promisorio que merece respaldo ciudadano, pero exige transparencia, debate público y continuidad.

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    (Foto: Alessandro Currarino)
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    / Alessandro Currarino

    Seis meses han pasado desde que la Municipalidad de Lima anunció, en el marco del Coresec, la creación de la guardia metropolitana. Seis meses de ruedas de prensa, respaldos gremiales, visitas de delegaciones españolas y, ahora, el apoyo del embajador de los EE.UU., Bernie Navarro. La iniciativa del alcalde Renzo Reggiardo suma aliados con una velocidad que, en el fondo, debería alegrarnos. Lima necesita con urgencia una solución seria al problema de la inseguridad. El problema es que los anuncios avanzan más rápido que los documentos.

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