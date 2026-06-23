Lima produce más de 9,200 toneladas de basura al día, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) de 2024. Es casi un tercio de toda la basura del país. Distritos como San Juan de Lurigancho, Ate y Comas generan la mayor parte y mucha de esa basura termina en calles o botaderos informales.

Hoy, solo el 70% de la basura recolectada llega a un lugar seguro. El resto se acumula en botaderos clandestinos o espacios públicos, contaminando aire, agua y suelo. En comparación, ciudades como Arequipa generan apenas 1,200 toneladas diarias, lo que muestra la magnitud del reto en Lima.

El especialista ambiental Kevin Ismael Cornejo Carhuamaca, Ingeniero de Recursos Naturales y Energías Renovables y Perito Ambiental acreditado, interpreta esta situación como un reflejo de la falta de planificación y control.

“La basura es un termómetro de gobernanza: si no logramos manejar lo que desechamos, tampoco podremos ordenar nuestro desarrollo. El reciclaje es la herramienta más inmediata para transformar este problema en oportunidad”, señaló.

El reciclaje es clave para enfrentar esta crisis. En la capital, apenas el 4% de los residuos se recicla de manera formal. Eso significa que miles de toneladas de materiales que podrían reutilizarse terminan en la basura.

Para Cornejo, impulsar la economía circular es urgente: “Cada botella reciclada, cada bolsa reutilizada, es un acto de gobernanza ciudadana”.

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Más allá del diagnóstico, Cornejo plantea un plan estratégico que combine fiscalización, reciclaje y educación ciudadana. Propone fortalecer el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), impulsar campañas masivas y promover inversión en plantas de tratamiento modernas.

Un aspecto poco visible pero fundamental es el impacto social del reciclaje. Miles de recicladores informales en Lima trabajan cada día separando plásticos, cartones y metales. Su labor reduce la cantidad de basura y da nueva vida a los materiales, pero aún falta apoyo y reconocimiento oficial para que su trabajo sea seguro y sostenible.

El desafío de la basura y el reciclaje en Lima exige respuestas inmediatas de las autoridades y la participación activa de los ciudadanos. Con datos claros y propuestas técnicas, el debate sobre residuos sólidos se convierte en una agenda pública que no puede esperar.