El desafío de la basura y el reciclaje en Lima exige respuestas inmediatas de las autoridades y la participación activa de los ciudadanos. (Foto: Difusión)
El desafío de la basura y el reciclaje en Lima exige respuestas inmediatas de las autoridades y la participación activa de los ciudadanos. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Lima produce más de 9,200 toneladas de basura al día, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) de 2024. Es casi un tercio de toda la basura del país. Distritos como San Juan de Lurigancho, Ate y Comas generan la mayor parte y mucha de esa basura termina en calles o botaderos informales.

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