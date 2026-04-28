La Municipalidad de Miraflores indicó que en las playas Tres Picos y Delfines presentan cerca de cinco toneladas de desperdicios arrastrados por el fuerte oleaje anómalo en las últimas 24 horas. Esta problemática viene contaminando el litoral afectando a bañistas y deportistas.

Para América Noticias, la comuna precisó que durante las labores de limpieza se encontraron plástico, bolsas, maderas y melamina. También restos de mascotas, lo que agrava la situación sanitaria.

Municipalidad denuncia por contaminación

La comuna miraflorina presentó una denuncia formal ante el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por daño ambiental, quienes indicaron que los residuos son desplazados por las corrientes marinas desde otros sectores de la capital.

En tanto, por segundo día consecutivo, personal de limpieza de la Municipalidad de Miraflores viene retirando de forma manual toda la basura debido a que, al ser playas pedregosas, no es posible utilizar rastrillos mecánicos como en otros puntos de Lima Metropolitana.

En el lugar se encuentran agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Serenazgo realizando tareas de vigilancia, mientras siguen las labores de limpieza. Fuentes oficiales afirmaron que, a diferencia de lo ocurrido en Chorrillos, donde el cierre de playas respondió a desechos dejados por veraneantes, en Miraflores se origina en residuos arrojados previamente al mar desde otros sectores de la ciudad.

Limpieza continuará

Finalmente, el municipio miraflorino recalcó que seguirán las cuadrillas de limpieza de manera permanente durante los oleajes anómalos que traen consigo más residuos sólidos.

Asimismo,enfatizaron que el acceso para los surfistas y transeúntes se mantiene restringido en las zonas con mayor acumulación de basura para facilitar el trabajo de los operarios municipales.

Se exhorta a la ciudadanía a evitar el arrojo de basura en cualquier punto del litoral peruano.