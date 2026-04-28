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Dos de playas de Miraflores con basura tras oleaje anómalo. Foto: América Noticias
Dos de playas de Miraflores con basura tras oleaje anómalo. Foto: América Noticias
Por Redacción EC

La Municipalidad de Miraflores indicó que en las playas Tres Picos y Delfines presentan cerca de cinco toneladas de desperdicios arrastrados por el fuerte oleaje anómalo en las últimas 24 horas. Esta problemática viene contaminando el litoral afectando a bañistas y deportistas.

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