Un trágico accidente de tránsito ocurrió la mañana de hoy, lunes 27 de abril, cuando un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP), que iba a bordo de su motocicleta, falleció tras ser chocado por un auto que iba a toda velocidad, en el cruce de las avenidas Alfonso Ugarte con Bolivia, en el Cercado de Lima.

Según medios, al promediar las 5 y 30 de la mañana, el vehículo particular se habría pasado la luz roja en sentido de norte a sur, impactando contra la moto del suboficial que terminó estrellándose contra una pared del colegio Guadalupe.

De inmediato, la PNP cercó la zona para iniciar las investigaciones de rigor. También llegó la pareja del fallecido, quien indicó que este se encontraba de vacaciones al momento de su deceso.

Moto se incendió tras choque

El fuerte impacto hizo que la moto se incendiara, haciendo que el policía, identificado como Gerald Alvieri Arce, de 23 años y que trabajaba en la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes), muriera calcinado.

Cámaras de seguridad de la zona serán de vita importancia para determinar las circunstancias del hecho.

Accidentes de tránsito 2026

Según cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), 941 personas en Perú fallecieron producto de accidentes de tránsito en lo que va del 2026. Lima lidera la lista con 203 muertes registradas, y le siguen Puno y Arequipa con 90 y 72 respectivamente.

Mientras que en 2025, cerca de 3 mil personas murieron en accidentes de tránsito, lo que equivale a ocho fallecidos por día, uno cada tres horas.

Además, de acuerdo al último estudio de Sutran, los siniestros de tránsito en Perú durante el primer semestre de 2025 muestran que la región con mayor incidencia es Lima, con 22.292 accidentes, que representa el 51,4% del total nacional.