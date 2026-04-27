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Un agente de la PNP en moto fallece tras ser chocado en Av. Bolivia con Alfonso Ugarte. Exceso de velocidad habría causado el accidente. Fotos: César Grados / GEC
Un agente de la PNP en moto fallece tras ser chocado en Av. Bolivia con Alfonso Ugarte. Exceso de velocidad habría causado el accidente. Fotos: César Grados / GEC
Por Redacción EC

Un trágico accidente de tránsito ocurrió la mañana de hoy, lunes 27 de abril, cuando un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP), que iba a bordo de su motocicleta, falleció tras ser chocado por un auto que iba a toda velocidad, en el cruce de las avenidas Alfonso Ugarte con Bolivia, en el Cercado de Lima.

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