Un ciudadano venezolano de 34 años fue asesinado al mediodía de hoy en el distrito de San Juan de Lurigancho tras una persecución que terminó con los sicarios prófugos y su víctima al interior de su vehículo al lado de la pista.

El ataque se produjo aproximadamente a las 12:40 p.m. en la intersección del jirón Las Lausonias en la zona de Caja de Agua.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, una camioneta de color plomo interceptó el vehículo negro de placa CDL-228 que conducía Erick Jesús Monasterios Marcano.

Venezolano de 34 años fue asesinado por sicarios en Caja de Agua, San Juan de Lurigancho. (Fotos: Jesús Saucedo / /@photo.gec)

Venezolano de 34 años fue asesinado por sicarios en Caja de Agua, San Juan de Lurigancho. (Fotos: Jesús Saucedo / /@photo.gec)

Los agresores dispararon ráfagas de balas contra la unidad, provocando una herida mortal en la sien de su objetivo, antes de huir en su vehículo.

En la vía pública, los peritos de Criminalística localizaron un total de 38 casquillos de bala y un arma de fuego con cacerina abastecida.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) trasladaron al hombre al Hospital Hipólito Unanue, donde el médico de turno confirmó su deceso.

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