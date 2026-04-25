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Venezolano de 34 años fue asesinado por sicarios en Caja de Agua, San Juan de Lurigancho. (Fotos: Jesús Saucedo / /@photo.gec)
Venezolano de 34 años fue asesinado por sicarios en Caja de Agua, San Juan de Lurigancho. (Fotos: Jesús Saucedo / /@photo.gec)
Por Redacción EC

Un ciudadano venezolano de 34 años fue asesinado al mediodía de hoy en el distrito de San Juan de Lurigancho tras una persecución que terminó con los sicarios prófugos y su víctima al interior de su vehículo al lado de la pista.

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