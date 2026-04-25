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La exhibición de la FAP se realizó ante miles de espectadores en la Base Aérea Las Palmas. (Foto: Embajada de Estados Unidos)
La exhibición de la FAP se realizó ante miles de espectadores en la Base Aérea Las Palmas. (Foto: Embajada de Estados Unidos)
Por Redacción EC

Desde las primeras horas de hoy, 25 de abril, miles de personas asistieron a la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco, para el inicio del XVIII Festival Aéreo BALP 2026. El evento, organizado por la Fuerza Aérea del Perú (FAP), abrió sus puertas de forma gratuita para el público que se registró previamente a través de plataformas digitales.

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