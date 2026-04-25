Desde las primeras horas de hoy, 25 de abril, miles de personas asistieron a la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco, para el inicio del XVIII Festival Aéreo BALP 2026. El evento, organizado por la Fuerza Aérea del Perú (FAP), abrió sus puertas de forma gratuita para el público que se registró previamente a través de plataformas digitales.

Los asistentes formaron largas filas desde la madrugada para presenciar las diversas maniobras programadas durante la jornada.

La programación del festival incluyó la participación destacada del equipo estadounidense Viper Demo Team con sus aviones de combate F-16. Asimismo, la Escuadrilla Bicolor de la FAP realizó acrobacias con aeronaves Game Bird, mientras que el equipo “Caballeros Azules” ejecutó demostraciones de paracaidismo de alta precisión.

La exhibición de la FAP se realizó ante miles de espectadores en la Base Aérea Las Palmas. (Foto: Embajada de Estados Unidos)

También se realizaron simulaciones de búsqueda y rescate con helicópteros Bölkow para mostrar las capacidades operativas de la institución.

La organización espera recibir entre 25,000 y 30,000 visitantes durante el fin de semana del 25 y 26 de abril. Para el desarrollo del evento, la FAP desplegó a aproximadamente 5,000 efectivos, entre personal operativo, técnicos y voluntarios.

El ingreso de los ciudadanos es exclusivamente peatonal a través de los accesos de las avenidas San Roque y Jorge Chávez, en el distrito de Surco.

Los asistentes también recorrieron una exposición estática de aeronaves de combate, transporte y formación para conocer la tecnología aeroespacial. Además de los espectáculos en el aire, el festival cuenta con una feria gastronómica, zonas de hidratación y puestos de primeros auxilios para los visitantes. El evento rinde homenaje al 112 aniversario del nacimiento del héroe nacional, capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales.

El F-16 @ViperDemoTeam ya está listo 💪

Te esperamos hoy en VIII Festival Aéreo BALP – Lima 2026.

📍 Base Aérea Las Palmas - Surco

🎟️ Ingreso gratuito mostrando tu Documento de Identidad y previo registro en: https://t.co/uOg79aqUnj pic.twitter.com/ncMZH2VtoC — Embajada EEUU Perú (@USEMBASSYPERU) April 25, 2026

Las actividades del Festival Aéreo BALP 2026 continuarán mañana, domingo 26 de abril, en el mismo horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Las exhibiciones aéreas se repetirán en dos bloques diarios para asegurar que todos los asistentes puedan apreciar las maniobras de los pilotos nacionales y extranjeros. La FAP reiteró que el requisito indispensable para el ingreso es la presentación del documento de identidad físico.

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