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Dos aviones F-16 participarán en la exhibición del festival en la Base Aérea Las Palmas. (Canal N)
Dos aviones F-16 participarán en la exhibición del festival en la Base Aérea Las Palmas. (Canal N)
Por Redacción EC

La Fuerza Aérea del Perú (FAP) realizará el XVIII Festival Aéreo BALP Lima 2026 este sábado 25 y domingo 26 de abril en la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco.

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