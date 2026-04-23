La Fuerza Aérea del Perú (FAP) realizará el XVIII Festival Aéreo BALP Lima 2026 este sábado 25 y domingo 26 de abril en la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco.

El evento recibirá al público desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

La exhibición central destaca la llegada de dos aeronaves F-16 del Viper Demo Team de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Estas unidades realizarán maniobras acrobáticas y permanecerán en una exposición estática para el contacto directo de los asistentes con la tecnología aeroespacial.

Exhibición de las naves F-16

Durante el XVIII Festival Aéreo BALP Lima 2026, los F-16 Fighting Falcon participarán en dos modalidades: una exposición estática para el público y maniobras acrobáticas en el aire.

Las exhibiciones aéreas generales se realizarán en dos bloques horarios, de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

COMUNICADO OFICIAL Nº 003 - 2026 pic.twitter.com/Mnt4NpOcPw — Fuerza Aérea del Perú (@fapperu) April 22, 2026

Festival Aéreo BALP: Detalles de las exhibiciones y acceso al público

El programa incluye presentaciones de la Escuadrilla Bicolor y saltos del equipo de paracaidismo Caballeros Azules. Las demostraciones aéreas se dividirán en dos bloques horarios: de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

El ingreso al XVIII Festival Aéreo BALP Lima 2026 es gratuito mediante un registro previo en la plataforma digital oficial de la FAP. Los ciudadanos deben presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI) físico y el código QR generado en la inscripción para acceder al recinto.

El acceso a la base será exclusivamente peatonal por los ingresos de San Roque y la avenida Jorge Chávez. La organización prohíbe el ingreso de vehículos particulares, motocicletas y bicicletas. Se habilitarán zonas de hidratación, puestos de primeros auxilios y una feria gastronómica.

Las personas registradas podrán participar en sobrevuelos gratuitos sobre Lima en aviones C-27J Spartan y naves de aeroclubes. La institución contactará directamente a los ciudadanos seleccionados para coordinar los detalles del vuelo.

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