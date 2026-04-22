Este 22 de abril, cientos de jóvenes estudiantes universitarios se movilizaron por las calles del Centro de Lima, y en otras partes del país, para exigir el cumplimiento del medio pasaje. La convocatoria se hizo a través de las redes sociales de diversos gremios estudiantiles.

Los alumnos también denunciaron los problemas que enfrentan las universidades públicas como el recorte de presupuesto. Exigen mayor fiscalización en las tarifas de transporte y el incremento del combustible.

La movilización partió desde la Plaza 2 de Mayo, lugar en donde se empezaron a concentrar diversas delegaciones universitarias desde las 5 p. m.

La ruta continuó por la avenida Nicolás de Piérola hasta la Plaza San Martín; luego siguieron por los exteriores de Palacio de Justicia, la avenida Grau, e ingresaron a la avenida Abancay.

¿Qué gremios estudiantiles participaron de la movilización?

Entre los los gremios más importantes que se sumaron a la convocatoria están:

FEPUC: Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

FEUA: Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional Agraria La Molina.

FUSM: Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

ADEUPC: Asociación de Estudiantes de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

ADUC: Asociación de Estudiantes de la Universidad Científica del Sur.

Bloque de la UNFV: Representantes de la Universidad Nacional Federico Villarreal.

Federación Universitaria del Cusco: Representantes de la Universidad Nacional de San Antonio Abad (UNSAAC).

Frente de Defensa de Universitarios (Arequipa): Representantes de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA).

Consejo Universitario de la UNAJ: Representantes de la Universidad Nacional de Juliaca.

La movilización en regiones

En Cusco, los estudiantes de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) acataron la protesta nacional, pero fueron retirados por agentes de la Policía Nacional, quienes hicieron uso bombas lacrimógena.

En tanto, universitarios en Arequipa denunciaron que los cobradores del transporte público no respetan la ley y bajan de las unidades de transportes a los estudiantes que intentan hacer uso del pago del medio pasaje universitario.