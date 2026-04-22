Resumen

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La convocatoria fue realizada por la Coordinadora de Universidades de Lima y Callao. Foto: captura Facebook
La convocatoria fue realizada por la Coordinadora de Universidades de Lima y Callao. Foto: captura Facebook
Por Redacción EC

Este 22 de abril, cientos de jóvenes estudiantes universitarios se movilizaron por las calles del Centro de Lima, y en otras partes del país, para exigir el cumplimiento del medio pasaje. La convocatoria se hizo a través de las redes sociales de diversos gremios estudiantiles.

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