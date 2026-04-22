El Poder Judicial dictó nueve años de cárcel contra el exalcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Brugos, y a otros ocho funcionarios de la municipalidad, por el delito de colusión agravada.

Los exfuncionarios que también cumplirán condenas son: César Muñoz, exsubgerente de Abastecimiento; Javier Pérez y Abdón Powosino, exsubgerentes de Seguridad Ciudadana; Gustavo Zevallos, exgerente de Administración y Finanzas; Eutemio Aucapoma, exgerente de Servicios a la Ciudad; el asesor externo Wilfredo Arenaza; y los regidores Romer Layme, José Zambrano y Teódulo García.

Se ordenó la búsqueda y captura de Carlos Burgos. (Foto: Andina)

Con ellos, en calidad de cómplice primario, también fue sentenciado Wladimir Abad, dueño de las empresas Heli Abad S. A. C., Abad Air Inc. y Heli X International Inc. Recibió nueve años de prisión por el delito de colusión agravada y, por el delito de falsificación de documentos, le dieron siete años.

¿Por qué fue acusado Burgos y otros funcionarios?

De acuerdo a la investigación de la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, el año 2013, el municipio de SJL contrató con la empresa Heli Abad para la compra de un helicóptero por la suma de 1 millón 490 108 soles.

La empresa de Abad realizó la compra, pero el certificado de aeronavegabilidad estuvo a su nombre. Es decir, él sería el único que podía operar el helicóptero. Sin embargo, lo que correspondía era que la certificación estuviera a nombre de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho.

De acuerdo a la investigación fiscal, el municipio contrató a un especialista para la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, pero este tenía vínculos con las empresas del proveedor.

El fiscal logró acreditar que los funcionarios, antes mencionados, se coludieron con el contratista para que la comuna adquiera un bien que siempre estuvo en manos de una persona particular.

Posteriormente, la nave fue donada a la Aviación Policial luego de no acreditarse su uso en los fines correspondientes, pero tampoco había un convenio firmado con la Policía Nacional para realizar operaciones de seguridad en el distrito.

¿Qué otras condenas tiene Carlos Burgos?

Burgos, actualmente, cumple una condena de 16 años de prisión por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.