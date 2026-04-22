Resumen

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También fue sentenciado Wladimir Abad, dueño de las empresas Heli Abad S. A. C., Abad Air Inc. y Heli X International Inc. Foto: Andina
También fue sentenciado Wladimir Abad, dueño de las empresas Heli Abad S. A. C., Abad Air Inc. y Heli X International Inc. Foto: Andina
Por Redacción EC

El Poder Judicial dictó nueve años de cárcel contra el exalcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Brugos, y a otros ocho funcionarios de la municipalidad, por el delito de colusión agravada.

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