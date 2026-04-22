La Cámara de Comercio Americana (AmCham Perú) expresó su respaldo a la firma del acuerdo para la modernización de la capacidad aérea del país, señalando que se trata de una decisión estratégica que impacta directamente en la seguridad, la estabilidad económica y el desarrollo sostenible del Perú.

A través de un comunicado, el gremio sostuvo que esta medida no debe entenderse únicamente como una decisión militar, sino como una apuesta integral que fortalece la soberanía y la estabilidad nacional.

En ese sentido, destacó que proteger el crecimiento económico —basado en sectores como la agroindustria, minería, pesca y energía— resulta fundamental para el desarrollo del país.

Comunicado de Amcham Perú

Asimismo, la organización resaltó el rol de las Fuerzas Armadas y subrayó la importancia de reforzar especialmente la defensa aérea como un elemento clave de disuasión. En esa línea, indicó que el proceso que derivó en el acuerdo fue competitivo, técnico y de largo aliento.

El comunicado también hace referencia a la propuesta presentada por Lockheed Martin, en coordinación con el gobierno de Estados Unidos, señalando que esta responde a los requerimientos del Perú al incluir tecnología de última generación, capacitación especializada y transferencia de capacidades para el mantenimiento autónomo de la flota.

En otro momento, AmCham destacó que el acuerdo refleja un compromiso de largo plazo entre ambos países, basado en la cooperación en defensa, la lucha contra amenazas transnacionales y la atención ante desastres, consolidando al Perú como un actor relevante en la seguridad regional.