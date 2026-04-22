Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

La Cámara de Comercio Americana (AmCham Perú) expresó su respaldo a la firma del acuerdo para la modernización de la capacidad aérea del país, señalando que se trata de una decisión estratégica que impacta directamente en la seguridad, la estabilidad económica y el desarrollo sostenible del Perú.

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