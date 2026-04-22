Resumen

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Existen, al menos tres declaraciones, que vinculan directamente a Seminario Girón como autor intelectual del crimen. Foto: Andina/composición GEC
Existen, al menos tres declaraciones, que vinculan directamente a Seminario Girón como autor intelectual del crimen. Foto: Andina/composición GEC
Por Redacción EC

La Corte Superior de Piura reprogramó la audiencia para evaluar la prisión preventiva contra cinco investigados como presuntos homicidas de la médica pediatra Minosska de Jesús Pinto Lazo, quien fue asesinada en la puerta de su casa en Piura. La nueva fecha es el 5 de mayo.

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