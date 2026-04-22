La Corte Superior de Piura reprogramó la audiencia para evaluar la prisión preventiva contra cinco investigados como presuntos homicidas de la médica pediatra Minosska de Jesús Pinto Lazo, quien fue asesinada en la puerta de su casa en Piura. La nueva fecha es el 5 de mayo.

De acuerdo a lo informado por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Piura, la diligencia judicial se postergó luego de advertirse un error en la notificación hacia uno de los acusados.

Entre los investigados por la muerte de Minosska, se encuentra el esposo de la víctima, el médico William Seminario, quien ha sido sindicado como autor intelectual del crimen por al menos tres manifestaciones. Para él y los otros imputados, el Ministerio Público ha solicitado nueve meses de prisión preventiva por el presunto delito de sicariato agravado.

Según la tesis fiscal, el ejecutor del disparó es Luis Alejandro Rojas Guillén, mientras que Junior Francisco Miñán Seminario sería el conductor de la motocicleta en la que se transportaban al momento del ataque.

Por su parte, Cristian Alberto Sócola Bayona es señalado por hacer el reglaje previo a Minosska, y Sergio Junior Sevillano Gutiérrez es acusado por la presunta tenencia del arma utilizada en el crimen y por movilizar a los otros implicados.

Sicario asesina a la doctora Minosska Pinto Lazo en la puerta de su casa en Piura. (Latina)

¿Qué declaraciones perjudican al esposo de la víctima?

Fue Junior Miñan quien señaló a la pareja de la victima como el autor intelectual del crimen. Según su manifestación en la Fiscalía, el presunto sicario le contó que fue William Seminario quien lo habría contratado para asesinar a Minosska a cambio de 10 000 soles.

En esa línea, el otro imputado, Cristian Sócola, aseguró que la orden para vigilar a la pediatra y reportar sus movimientos venía del “doc”, en referencia a William Seminario Girón.

Hallan presunta arma homicida

La Tercera Fiscalía Provincial de Flagrancia Delictiva de Piura intervino a tres sujetos por tenencia ilegal de armas, quienes posteriormente recibieron siete meses de prisión preventiva.

Luego de analizar las armas que se incautaron en esta operación, se identificó que una de ellas coincidía con los casquillos hallados en la escena del crimen de la médica.

A esto, se suma el resultado de la prueba de absorción atómica realizada a uno de los involucrados. Según la pericia, el sujeto resultó positivo para plomo, bario y antimonio, lo que demostraría el uso reciente del arma de fuego.