La doctora Minosska de Jesús Pinto Lazo de 38 años fue asesinada en la puerta de su domicilio en la urbanización San Felipe, en Piura, la tarde del viernes 10 de abril por un sicario que le disparó a quemarropa y por la espalda.

El ataque ocurrió a la 1:53 p.m. a escasos metros de una institución educativa, cuando la médico gastroenteróloga estaba por entrar a su vivienda.

De acuerdo con las grabaciones de las cámaras de videovigilancia, un sujeto se le acercó y le disparó a quemarropa por la espalda varias veces antes de huir del lugar. La doctora perdió la vida de forma instantánea.

Vecinos de la zona relataron haber escuchado múltiples disparos y al salir de sus viviendas para verificar lo sucedido encontraron a la víctima tendida en el suelo sin signos vitales. Personal de la Policía Nacional y peritos de Criminalística acordonaron el área para iniciar la recolección de evidencias y el levantamiento del cadáver conforme a ley.

Las autoridades han iniciado un operativo para localizar al responsable basándose en el material visual que ya se encuentra en manos del Ministerio Público.

Trascendió que la Policía Nacional intervino a la expareja de la profesional como sospechoso del ataque el cual viene siendo investigado bajo la hipótesis de un presunto feminicidio.

Minosska Pinto Lazo de 38 años de edad y natural de la provincia de Talara se desempeñaba profesionalmente en la Clínica Auna Miraflores. La pérdida de la joven especialista ha dejado en la orfandad a una bebé de apenas un año de edad lo que ha intensificado los reclamos de justicia por parte de sus familiares colegas y ciudadanos.