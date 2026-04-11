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Sicario asesina a la doctora Minosska Pinto Lazo en la puerta de su casa en Piura. (Latina)
Sicario asesina a la doctora Minosska Pinto Lazo en la puerta de su casa en Piura. (Latina)
Por Redacción EC

La doctora Minosska de Jesús Pinto Lazo de 38 años fue asesinada en la puerta de su domicilio en la urbanización San Felipe, en Piura, la tarde del viernes 10 de abril por un sicario que le disparó a quemarropa y por la espalda.

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