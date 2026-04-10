Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La policía y fiscalía allanaron inmuebles para capturar a "Los injertos del Callao y Ventanilla" por robo de oro en San Miguel. (Foto: Ministerio Público)
La policía y fiscalía allanaron inmuebles para capturar a "Los injertos del Callao y Ventanilla" por robo de oro en San Miguel. (Foto: Ministerio Público)
Por Redacción EC

Una megaoperación durante la madrugada de hoy viernes 10 de abril permitió la captura de los integrantes de la banda denominada como “Los injertos del Callao y Ventanilla”, la cual habría sido la que perpetró el robo de lingotes de oro en la Costa Verde, San Miguel, hace tres semanas.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.