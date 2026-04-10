Una megaoperación durante la madrugada de hoy viernes 10 de abril permitió la captura de los integrantes de la banda denominada como “Los injertos del Callao y Ventanilla”, la cual habría sido la que perpetró el robo de lingotes de oro en la Costa Verde, San Miguel, hace tres semanas.

La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste y la Policía Nacional capturaron a esta organización criminal investigada por diversos hechos, incluyendo el el asalto armado perpetrado el pasado 22 de marzo en la Costa Verde donde se habrían sustraído ocho kilos de lingotes de oro valorizados en más de un millón de dólares.

El megaoperativo incluyó el allanamiento simultáneo de unos 16 inmuebles en diversos distritos de Lima y Callao. Durante la intervención, las autoridades incautaron 19 vehículos, entre ellos los que habrían sido utilizados en el ataque en San Miguel.

La policía y fiscalía allanaron inmuebles para capturar a "Los injertos del Callao y Ventanilla" por robo de oro en San Miguel. (TVPerú)

En total, y hasta la mañana del 10 de abril, el Ministerio Público detalló que había logrado la detención preliminar de ocho personas. Asimismo, se incautaron más de 9.000 dólares en efectivo, además de armas de fuego de corto y largo alcance.

🔎 Según las indagaciones, la organización criminal habría participado en el robo de oro en San Martín de Porres, así como de equipos tecnológicos valorizados en USD 94 000 en el Callao, en enero de 2026. También se les investiga por el asesinato de cuatro personas. pic.twitter.com/pBdLgl9hh7 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) April 10, 2026

La tesis fiscal señala que, el día del asalto, la red empleó 14 vehículos para interceptar a dos automóviles que trasladaban la carga hacia un almacén en el Callao. Los delincuentes, provistos de armas de largo alcance y chalecos antibalas, redujeron a los conductores César Sernaque y Elmer Valverde a la altura de la subida Escardó para arrebatarles el metal precioso, hecho sobre el cual hasta ahora no hay una denuncia formal ni una verificación del oro desaparecido.

A esta banda criminal se le atribuyen otros hechos delictivos, como el robo de un vehículo con oro en San Martín de Porres y la interceptación de un furgón con equipos tecnológicos valorados en 94.000 dólares, ambos ocurridos en enero de 2026. La organización operaba desde mayo de 2025 para perpetrar robo agravado, sicariato y otros delitos.

Las investigaciones fiscales vinculan además a los detenidos con el homicidio de cuatro personas entre enero y diciembre de 2025. Según el Ministerio Público, estos asesinatos habrían sido perpetrados bajo la modalidad de sicariato con el objetivo de silenciar a individuos que conocían los movimientos y operaciones internas de la organización criminal.

Durante la acción policial se registró un intercambio de disparos en el cual resultó herido el coronel PNP Roger Cano, jefe de la Brigada Especial contra el Crimen Organizado de Lima Norte, hecho tras el cual varios investigados lograron huir de las fuerzas del orden.

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