Resumen

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El ataque fue grabado por las cámaras de seguridad. Foto: América Noticias
El ataque fue grabado por las cámaras de seguridad. Foto: América Noticias
Por Redacción EC

Un agente del Escuadrón Verde de la Policía Nacional del Perú (PNP) falleció tras ser asesinado de cuatro disparos la noche de ayer, miércoles 8 de octubre, a pocos metros de su vivienda ubicada en la calle Miguel Grau, en la urbanización Las Fresas, Callao.

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