Un agente del Escuadrón Verde de la Policía Nacional del Perú (PNP) falleció tras ser asesinado de cuatro disparos la noche de ayer, miércoles 8 de octubre, a pocos metros de su vivienda ubicada en la calle Miguel Grau, en la urbanización Las Fresas, Callao.

América Noticias indicó que se trata del suboficial de tercera Ángelo Jonatan Velázquez Ipanaqué, que estaba suspendido desde hace tres meses de las fuerzas del orden bajo un proceso de investigación administrativa.

¿Como ocurrió el asesinato?

Cámaras de seguridad de la zona captaron el momento cuando el suboficial fue atacado por un sujeto desconocido en plena vía pública. Al escuchar los disparos, vecinos de la zona salieron de sus hogares y encontraron el cuerpo.

Al lugar llegaron los familiares de la víctima tras ser alertados sobre lo ocurrido a solo cuatro cuadras.

Las grabaciones de videovigilancia serán clave para lograr la identificación del sujeto encapuchado que rondaba el lugar previo al ataque. La Policía precisó que este material ya fue entregado a unidades especializadas, encargadas de examinar minuciosamente los desplazamientos del sospechoso.

Por otro lado, las autoridades han decidido mantener en reserva información adicional sobre la investigación que involucraba a la víctima antes de su muerte. En las próximas horas se espera conocer nuevos detalles que permitan ubicar al responsable de este crimen ocurrido en el primer puerto.