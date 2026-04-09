La mañana de este 9 de abril se reportó un aniego en el distrito limeño de Chorrillos, que afecta la subida y bajada hacia la playa Agua Dulce en la Costa Verde. La acumulación de agua provocó congestión en el tránsito vehicular.

America Noticias indicó que el incidente respondería a una filtración natural. En tanto, vecinos de la zona señalaron que no es la primera vez que se reporta un incidente similar.

Reporte en vivo de un gran aniego en Chorrillos que inunda calles, dificulta paso de vehículos y peatones cerca del Mercado Los Cedros y Mega Plaza. Agua brota de buzón abierto desde las 5 am, amenaza con ingresar al mercado y afecta a comerciantes y escolares. Urge intervención de Sedapal y municipalidad para bombeo y control.

La municipalidad del distrito ya dispuso maquinaria en esta parte para realizar labores de limpieza.

Los Cedros afectado

El matinal también informó que en la concurrida avenida Los Cedros, el agua viene afectando las vías. Negocios aledaños han tomado sus precauciones para que el agua no ingrese y dañe su mercadería. Además, los transeúntes no tienen como pasar debido a la inundación.

¿Por qué hay aniegos en Chorrillos?

Desde hace al menos dos años, el distrito de Chorrillos presenta problemas de inundaciones y filtraciones, asociados a la existencia de acuíferos naturales en la zona.

Ante esta situación, las autoridades recomendaron a los conductores utilizar rutas alternas y circular con cuidado mientras se desarrollan las labores para evacuar el agua y recuperar por completo la tránsito de la vía.

¿Qué hacer en caso de una emergencia?

Si eres testigo o estás en una emergencia, puedes llamar a los números principales que son: el 105 (Policía Nacional del Perú), el 116 (Cuerpo de Bomberos del Perú) y el 106 (Sistema de Atención Móvil de Urgencia SAMU - Salud).

Recuerda que estas líneas son gratuitas, atienden las 24 horas los siete días de la semana y permiten solicitar ayuda rápida ante delitos, incendios o urgencias médicas.