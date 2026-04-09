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Los vehículos se han quedado atrapados en medio del tráfico. Foto: América Noticias
Los vehículos se han quedado atrapados en medio del tráfico. Foto: América Noticias
Por Redacción EC

La mañana de este 9 de abril se reportó un aniego en el distrito limeño de Chorrillos, que afecta la subida y bajada hacia la playa Agua Dulce en la Costa Verde. La acumulación de agua provocó congestión en el tránsito vehicular.

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