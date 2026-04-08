El Parque de las Leyendas abrirá sus puerta, desde las 9 a. m. hasta las 5 p. m., tanto el sábado 11 como el domingo 12 de abril, día en el que se llevarán a cabo las elecciones generales 2026.

Además, según la Municipalidad Metropolitana de Lima, entidad a la que está adscrita el parque de entretenimiento, los niños de 3 a 1 años tendrán el 50% de descuento en las sedes de San Miguel y Huachipa.

Parque de las Leyendas abrirá sus puertas gratis en enero de 2026: estos grupos no pagarán entrada | Foto: Andina

Entrada gratis por un libro

El 11 de abril, la sede de San Miguel tendrá un súper promoción: las primeras 100 personas que traigan un libro ingresarán gratuitamente. Esto con el objetivo de participar en el Truequetón Infantil al mediodía en el patio central del Parque de las Leyendas.

Según la programación de este fin de semana, a las 02:00 p. m. podrán participar de diversos talleres como Segrega y aprende, Juegos clásicos y Encuentra la palabra.

Los ciudadanos que acudan al parque podrán recorrer la zona Costa, Sierra y Selva. En cada zona podrán admirar la fauna y flora de cada región.

Celebra el Día del Oso en el Parque de las Leyendas, y disfruta de estas actividades programadas para el 21 de febrero. (Fuente: Parque de las Leyendas)

Además, podrán recorrer el gran complejo arqueológico Maranga, que alberga 54 monumentos arqueológicos como la Huaca San Miguel, Huaca La Palma y la Huaca Cruz Blanca.