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El Parque de las Leyendas tendrá un descuento especial para los niños de 3 a 12 años. Foto: composición GEC
El Parque de las Leyendas tendrá un descuento especial para los niños de 3 a 12 años. Foto: composición GEC
Por Redacción EC

El Parque de las Leyendas abrirá sus puerta, desde las 9 a. m. hasta las 5 p. m., tanto el sábado 11 como el domingo 12 de abril, día en el que se llevarán a cabo las elecciones generales 2026.

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