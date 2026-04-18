Los fines de semana suelen llegar con grandes novedades anunciadas por parte del Patronato del Parque de las Leyendas, y en esta oportunidad preparando programación especial a partir de la cual grandes y chicos podrán conmemorar efeméride muy particular. De acuerdo a información dada a conocer oficialmente, el domingo 19 de abril y desde muy tempranas horas, el público asistente a popular zoológico limeño, tendrá la chance de recorrer las instalaciones de la sede de San Miguel, y así disfrutar también de actividades que busca rendirle tributo a una raza equina originaria del Perú.

ESTA ES LA PROGRAMACIÓN ESPECIAL QUE EL PARQUE DE LAS LEYENDAS HA PREPARADO PARA ESTE DOMINGO 19 DE ABRIL

Los habitantes de Lima e incluso población extranjera que se encuentra visitando Perú, pueden disfrutar diariamente de los variados atractivos que ofrece el Parque de las Leyendas, siendo en esta ocasión la sede de San Miguel aquella donde estará conmemorándose el Día del Caballo Peruano de Paso.

Según lo precisa el patronato de dicho zoológico a través de nota de prensa, el domingo 19 de abril la mencionada efeméride contará con programación especial a partir de la cual grandes y chicos tendrán la chance de dirigirse a la zona Costa, y así participar de las siguientes actividades:

Desde las 11 a.m. una charla educativa estará llevándose a cabo en la zona de Caballeriza, y además podrá observarse actividad de enriquecimiento orientada al bienestar de estos ejemplares .

. A las 3 p.m. se realizará una exhibición de caballo peruano de paso, y acompañada de presentación de marinera norteña en su homenaje.

La emblemática raza equina es símbolo de tradición y elegancia a nivel nacional, y mediante efeméride celebrada cada tercer domingo del mes de abril gracias a disposición del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), busca precisamente valorársele figurando reconocida también como Patrimonio Cultural de la Nación desde 1992.

EL NUEVO VALOR DE LA ENTRADA GENERAL PARA VISITAR EL PARQUE DE LAS LEYENDAS EN 2026

La concurrencia a diversos espacios recreativos tiene en el Parque de las Leyendas a uno de los más visitados, y desde Lima ofreciendo variados atractivos bajo nuevo tarifario habilitado.

A través de redes sociales, la MML ha confirmado el incremento de 2 soles en el precio de entrada general 2026 a un zoológico cuyas sedes de San Miguel y Huachipa abren sus puertas incluso durante los días feriado, y permitiendo asimismo el acceso gratuito a grupos poblacionales muy particulares.

En relación a esta información, te compartimos a continuación los conceptos, montos y requisitos que debes cumplir para ingresar al Parque de las Leyendas desde este Año Nuevo:

Tarifas Regulares

- Entrada General S/20 (De 13 años a más)

- Niños S/10 (De 3 a 12 años)

- Adultos Mayores S/4 (De 60 años a más)

Tarifas Promocionales (Previa solicitud de marzo a diciembre)

- Instituciones Educativas

Estudiantes 5 soles según niveles de educación superior y cantidades en ambos casos / Profesores y padres de familia, S/10

HORARIO PARA PÚBLICO VISITANTE : Lunes a Domingo de 9 a.m. a 5 p.m. (incluye feriados)

: Lunes a Domingo de 9 a.m. a 5 p.m. (incluye feriados) HORARIO PARA VENTA DE ENTRADAS: Lunes a Domingo de 9 a.m. a 4.30 p.m.

A propósito de precios y atractivos propios del zoológico, resulta importante destacar que además de costos generales, una vez dentro el Parque de las Leyendas puedes acceder a botes a pedal y motor por tan solo 12 y 6 soles, respectivamente, y asimismo hasta terminar ingresando gratis a instalaciones de ambas sedes, si conformas alguno de los grupos poblacionales e importantes del país mencionados líneas arriba.