Por Luis Carlo Merino

Los fines de semana suelen llegar con grandes novedades anunciadas por parte del Patronato del Parque de las Leyendas, y en esta oportunidad preparando programación especial a partir de la cual grandes y chicos podrán conmemorar efeméride muy particular. De acuerdo a información dada a conocer oficialmente, el domingo 19 de abril y desde muy tempranas horas, el público asistente a popular zoológico limeño, tendrá la chance de recorrer las instalaciones de la sede de San Miguel, y así disfrutar también de actividades que busca rendirle tributo a una raza equina originaria del Perú.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.