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Julio César Uribe habló sobre Hernán Barcos y confirmó refuerzos en Sporting Cristal | VIDEO
Julio César Uribe habló sobre Hernán Barcos y confirmó refuerzos en Sporting Cristal | VIDEO
Por Redacción EC

Sporting Cristal ya empezó a mover piezas pensando en la segunda parte de la temporada. En medio de los rumores sobre un posible interés por Hernán Barcos, Julio César Uribe, director general de fútbol, salió al frente para aclarar la posición del club y aseguró que todavía no es momento de confirmar incorporaciones.

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