Julio César Uribe habló sobre Hernán Barcos y confirmó refuerzos en Sporting Cristal | VIDEO

Sporting Cristal ya empezó a mover piezas pensando en la segunda parte de la temporada. En medio de los rumores sobre un posible interés por Hernán Barcos, Julio César Uribe, director general de fútbol, salió al frente para aclarar la posición del club y aseguró que todavía no es momento de confirmar incorporaciones.

“No se puede confirmar porque no es el momento y nosotros también por todos los periódicos o todos los medios de comunicación nos hemos enterado. No acostumbramos a manejarnos así porque somos respetuosos”, expresó el ‘Diamante’ ante la prensa al ser consultado por el delantero argentino.

Pese a ello, Uribe no escondió su admiración por la carrera del atacante. “Uno no tiene que opinar nada de quien ha sabido ser productivo toda su trayectoria. Es una persona exitosa, una carrera regular, tanto aquí como en Brasil también. Entonces, es un jugador productivo y es un gran profesional”, comentó sobre Barcos.

Julio César Uribe, Director Sporting Cristal : "Barcos es un jugador productivo y gran profesional"



Además dijo : “Vamos a incorporar tres o cuatro jugadores”. #SportingCristal pic.twitter.com/wmjq3qTWfS — Jordy Flores (@jordyxflores) May 27, 2026

La posible llegada del ‘Pirata’ también dependerá de cómo se resuelva su situación contractual con FC Cajamarca. Mientras tanto, en La Florida ya tienen claro que el plantel necesita refuerzos para corregir las falencias mostradas durante el Apertura y elevar el nivel competitivo del equipo.

“Vamos a incorporar tres o cuatro jugadores que nos permitan tener la regularidad que no hemos tenido en esta primera parte del torneo”, explicó Uribe. Además, agregó: “Tenemos buen equipo, hay que mejorar el plantel”, dejando claro que Sporting Cristal apunta a reforzarse fuerte para pelear el Clausura.

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