Los fines de semana suelen llegar con grandes novedades anunciadas por parte del Patronato del Parque de las Leyendas, pero en esta ocasión, y gracias a promoción lanzada, llamando la atención también los días de Elecciones 2026 que estarán disponibles para el ingreso con interesante descuento. De acuerdo a información dada a conocer oficialmente, las entradas para acceder a dicho zoológico, y durante jornadas muy particulares, terminarán gozando de una rebaja dirigida a grupo puntual de beneficiarios que podrán visitar instalaciones de ambas sedes pagando así módica suma.

EL PARQUE DE LAS LEYENDAS CONFIRMA QUE ATENDERÁ CON NORMALIDAD LOS DÍAS DE ELECCIONES 2026 Y OFRECIENDO ATRACTIVOS DESCUENTOS

Buscando acercar a la comunidad a espacios donde puedan disfrutar de la aventura, naturaleza y hasta divertirse con la familia, el Patronato del Parque de las Leyendas suele lanzar promociones que llaman la atención, y en esta ocasión particular, anunciando descuento del 50% para menores de edad e ingreso durante el fin de semana electoral.

Durante 2 días, es decir, del 11 al 12 de abril 2026, las puertas de las sedes de San Miguel y Huachipa de dicho zoológico, quedarán abiertas con normalidad, y permitiendo el acceso de niños entre los 3 y 12 años tras realizar pago de entrada a mitad de precio.

La información brindada por parte del Patronato del Parque de las Leyendas, termina remarcando que el descuento del 50% puede hacerse efectivo a través de la compra online o presencial, y también activada vía Joinnus donde figuran habilitadas otras promociones.

¿CUÁNTO CUESTA ADQUIRIR UNA ENTRADA GENERAL PARA VISITAR EL PARQUE DE LAS LEYENDAS EN 2026? ESTO SE SABE

La concurrencia a diversos espacios recreativos tiene en el Parque de las Leyendas a uno de los más visitados, y desde Lima ofreciendo variados atractivos bajo nuevo tarifario habilitado.

A través de redes sociales, la MML ha confirmado el incremento de 2 soles en el precio de entrada general 2026 a un zoológico cuyas sedes de San Miguel y Huachipa abren sus puertas incluso durante los días feriado, y permitiendo asimismo el acceso gratuito a grupos poblacionales muy particulares.

En relación a esta información, te compartimos a continuación los conceptos, montos y requisitos que debes cumplir para ingresar al Parque de las Leyendas desde este Año Nuevo:

Tarifas Regulares

- Entrada General S/20 (De 13 años a más)

- Niños S/10 (De 3 a 12 años)

- Adultos Mayores S/4 (De 60 años a más)

Tarifas Promocionales (Previa solicitud de marzo a diciembre)

- Instituciones Educativas

Estudiantes 5 soles según niveles de educación superior y cantidades en ambos casos / Profesores y padres de familia, S/10

HORARIO PARA PÚBLICO VISITANTE : Lunes a Domingo de 9 a.m. a 5 p.m. (incluye feriados)

: Lunes a Domingo de 9 a.m. a 5 p.m. (incluye feriados) HORARIO PARA VENTA DE ENTRADAS: Lunes a Domingo de 9 a.m. a 4.30 p.m.

A propósito de precios y atractivos propios del zoológico, resulta importante destacar que además de costos generales, una vez dentro el Parque de las Leyendas puedes acceder a botes a pedal y motor por tan solo 12 y 6 soles, respectivamente, y asimismo hasta terminar ingresando gratis a instalaciones de ambas sedes, si conformas alguno de los grupos poblacionales e importantes del país mencionados líneas arriba.