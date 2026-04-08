La inscripción al examen del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) 2026-I, se ha ampliado por tres días consecutivos para que los profesionales de la salud, que no lograron inscribirse en el cronograma regular, puedan hacerlo este 8, 9 y 10 de abril.

De acuerdo al Ministerio de Salud (Minsa), esta etapa excepcional tiene como objetivo brindar una nueva oportunidad para participar en la evaluación que tendrá lugar el domingo 19 de abril, una semana después de las elecciones generales 2026.

Para completar su inscripción, los profesionales rezagados deberán utilizar los canales oficiales del Minsa, y cumplir con los requisitos y plazos establecidos en la convocatoria. Los cuales son:

Ser profesional de la salud y contar con título inscrito en el Registro Nacional de Grados y Títulos de la Sunedu.

Documento Nacional de Identidad o Carné de Extranjería

¿Qué es el examen serums?

La evaluación para el Serums es un proceso de suma importancia para que los profesionales de la salud logren incorporarse en los establecimientos de zonas rurales y urbano marginales. Centros en los que existen una fuerte demanda de atención.

¿Qué carreras profesionales se requiere?

De acuerdo al Minsa, el examen está dirigido a los siguientes profesionales: