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Si no lograste inscribirte en el plazo regular, podrás hacerlo, de forma excepcional, el jueves 9 y viernes 10 de abril. Foto: Andina
Si no lograste inscribirte en el plazo regular, podrás hacerlo, de forma excepcional, el jueves 9 y viernes 10 de abril. Foto: Andina
Por Redacción EC

La inscripción al examen del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) 2026-I, se ha ampliado por tres días consecutivos para que los profesionales de la salud, que no lograron inscribirse en el cronograma regular, puedan hacerlo este 8, 9 y 10 de abril.

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