Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
La inscripción al examen del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) 2026-I, se ha ampliado por tres días consecutivos para que los profesionales de la salud, que no lograron inscribirse en el cronograma regular, puedan hacerlo este 8, 9 y 10 de abril.
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