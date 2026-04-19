El Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud es clave en el sistema sanitario del Perú, ya que permite llevar atención médica a las zonas más alejadas y vulnerables, donde el acceso a servicios de salud suele ser limitado y muchas veces complicado. De esta manera, médicos, enfermeros y otros especialistas brindan atención directa a diversas comunidades, contribuyendo a reducir brechas en el acceso a la salud. Inclusive, fortalecen acciones de prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades en poblaciones que muchas veces no cuentan con servicios permanentes. Sin embargo, para trabajar en el sector público es indispensable que los profesionales de la salud realicen el Serums, lo cual es una etapa importante en su formación debido a que adquieren experiencia y desarrollan compromiso social. En ese contexto, el Ministerio de Salud (Minsa) estableció para este fin de semana la evaluación nacional 2026-I, donde se habilitarán más de 7 mil plazas en todo el territorio nacional. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO SE DISTRIBUYE LAS PLAZAS EN EL SERUMS 2026-I?

Este domingo 19 de abril se desarrolló la evaluación nacional del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) 2026-I, con el objetivo de que profesionales de la salud (Médicos, enfermeros, obstetras, cirujanos dentistas, otras profesiones) accedan a una de las plazas remuneradas. Así, en una entrevista para la Agencia Andina, la directora ejecutiva de Planificación de Personal de la Salud del Ministerio de Salud (Minsa), Verónica Palomino Najano, indicó que se han presentado cerca de 7 489 vacantes, enfocadas en regiones con mayores brechas de atención como Cajamarca, Piura, Ayacucho y Apurímac. Entre los factores que llevaron a que estas zonas tengan más puestos libres se debe a la distancia, los niveles de pobreza y las necesidades de cobertura en los hospitales. A continuación, te presentamos la distribución de las plazas por región en el país:

Cajamarca: 484

Piura: 468

Ayacucho: 450

Apurímac: 423

Huancavelica: 416

Junín: 395

La Libertad: 387

Áncash: 381

Huánuco: 372

Cusco: 352

Loreto: 278

San Martín: 273

Arequipa: 252

Pasco: 248

Ica: 229

Amazonas: 220

Ucayali: 194

Lambayeque: 175

Tumbes: 162

Madre de Dios: 149

Lima Región: 143

Tacna: 126

Moquegua: 121

Callao: 49

Lima Sur: 45

Lima Norte: 42

Lima Este: 35

Lima Centro: 13

@minsaperu 📢 ¡ATENCIÓN! Postulante al Serums 2026-I: esto te interesa. 🙋🏻 Tutorial para que conozcas el correcto llenado de la ficha óptica que se usará en la evaluación este domingo 19 de abril. ¡No olvides llevar tu lápiz 2B! ✏️ Conoce tu local de evaluación aquí: https://www.gob.pe/es/i/8019424 ♬ sonido original - Minsa Perú

¿QUÉ CAUSA LA INFECCIÓN URINARIA EN LAS MUJERES?

Generalmente, en la temporada de verano, muchos peruanos acuden a las playas con la intención de pasar un momento agradable, sin imaginar que, si no se toman las medidas adecuadas, ello podría tener graves consecuencias para la salud. Y es que, según información de EsSalud, las infecciones urinarias se vuelven cada vez más frecuentes durante esta estación, debido a las altas temperaturas, la humedad, la higiene y la deshidratación, generando la proliferación de bacterias en las vías urinarias Por lo general, esta infección es más común en mujeres (por su anatomía), siendo uno de los principales síntomas el ardor al orinar, dolor lumbar, fiebre y náuseas.

De hecho, esta enfermedad infecciosa puede propagarse hacia los riñones y desencadenar una pielonefritis, una complicación grave que demanda atención médica inmediata y que podría llegar hasta la muerte. Por su parte, la uróloga del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, Linares Vega, enfatizó en que es indispensable no tener por mucho tiempo la ropa de baño mojada o húmeda, a fin de evitar el incremento de bacterias en la zona. Así, la especialista recomendó usar ropa interior de algodón, ducharse, evitar prendas ajustadas, no retener la orina por períodos prolongados y, principalmente, cambiarse de ropa inmediatamente después de salir de la playa o la piscina.