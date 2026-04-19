Por Redacción EC

El Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud es clave en el sistema sanitario del Perú, ya que permite llevar atención médica a las zonas más alejadas y vulnerables, donde el acceso a servicios de salud suele ser limitado y muchas veces complicado. De esta manera, médicos, enfermeros y otros especialistas brindan atención directa a diversas comunidades, contribuyendo a reducir brechas en el acceso a la salud. Inclusive, fortalecen acciones de prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades en poblaciones que muchas veces no cuentan con servicios permanentes. Sin embargo, para trabajar en el sector público es indispensable que los profesionales de la salud realicen el Serums, lo cual es una etapa importante en su formación debido a que adquieren experiencia y desarrollan compromiso social. En ese contexto, el Ministerio de Salud (Minsa) estableció para este fin de semana la evaluación nacional 2026-I, donde se habilitarán más de 7 mil plazas en todo el territorio nacional. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.