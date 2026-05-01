En el Perú, el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud es fundamental en el sistema sanitario, ya que permite llevar atención médica a las zonas más alejadas y vulnerables, donde el acceso a servicios de salud suele ser limitado y muchas veces complicado. De esta manera, médicos, enfermeros y otros especialistas brindan atención directa a diversas comunidades, contribuyendo a reducir brechas en el acceso a la salud. Inclusive, fortalecen acciones de prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades en poblaciones que muchas veces no cuentan con servicios permanentes. En ese sentido, con el objetivo de desarrollar y adquirir experiencia profesional, se llevó a cabo una evaluación nacional en la que participaron miles de profesionales de la salud para acceder a una de las más de 7 mil plazas disponibles. Por su parte, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que se encuentra disponible el listado de postulantes aptos para el proceso de adjudicación para el Serums 2026. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

LINK OFICIAL DEL LISTADO DE POSTULANTES APTOS AL SERUMS 2026

Según la Dirección General de Personal de la Salud, un total de 36 978 postulantes rindió la prueba de los 39 762 inscritos el pasado 19 de abril a nivel nacional, lo que representó una participación del 92,99 %. Este nivel de asistencia evidenció el alto interés de los profesionales por acceder a una vacante en el servicio rural, considerado un paso clave en su desarrollo laboral y personal. Así, en esta oportunidad, se habilitaron 7 489 plazas remuneradas dirigidas exclusivamente a profesionales de 12 carreras de ciencias de la salud: medicina humana, enfermería, obstetricia, farmacia y bioquímica, nutrición, odontología, tecnología médica, psicología, trabajo social, biología, medicina veterinaria e ingeniería sanitaria. Por ello, el Ministerio de Salud (Minsa) informó, a través de sus plataformas oficiales, que ha puesto a disposición de los postulantes una página web (LINK) donde se muestra a detalle los resultados de la evaluación para conocer si se encuentran aptos o no, así como el puntaje obtenido que les permitirá continuar en el proceso de adjudicación según el orden de mérito.

¿CÓMO SE DISTRIBUYE LAS PLAZAS EN EL SERUMS 2026-I?

El domingo 19 de abril se desarrolló la evaluación nacional del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) 2026-I, con el objetivo de que profesionales de la salud (Médicos, enfermeros, obstetras, cirujanos dentistas, otras profesiones) accedan a una de las plazas remuneradas. Así, en una entrevista para la Agencia Andina, la directora ejecutiva de Planificación de Personal de la Salud del Ministerio de Salud (Minsa), Verónica Palomino Najano, indicó que se han presentado cerca de 7 489 vacantes, enfocadas en regiones con mayores brechas de atención como Cajamarca, Piura, Ayacucho y Apurímac. Entre los factores que llevaron a que estas zonas tengan más puestos libres se debe a la distancia, los niveles de pobreza y las necesidades de cobertura en los hospitales. A continuación, te presentamos la distribución de las plazas por región en el país: