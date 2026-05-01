Por Redacción EC

En el Perú, el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud es fundamental en el sistema sanitario, ya que permite llevar atención médica a las zonas más alejadas y vulnerables, donde el acceso a servicios de salud suele ser limitado y muchas veces complicado. De esta manera, médicos, enfermeros y otros especialistas brindan atención directa a diversas comunidades, contribuyendo a reducir brechas en el acceso a la salud. Inclusive, fortalecen acciones de prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades en poblaciones que muchas veces no cuentan con servicios permanentes. En ese sentido, con el objetivo de desarrollar y adquirir experiencia profesional, se llevó a cabo una evaluación nacional en la que participaron miles de profesionales de la salud para acceder a una de las más de 7 mil plazas disponibles. Por su parte, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que se encuentra disponible el listado de postulantes aptos para el proceso de adjudicación para el Serums 2026. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.