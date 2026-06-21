Horóscopo de HOY, domingo 21 de junio del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: ante berrinches o caprichos, no será buena idea subestimarlos ya que algo le quieren decir. Salud: las caminatas le ayudarán. Sorpresa: encuentro fortuito.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: se suavizarán los roces en la pareja y logrará el milagro de una calidez firme y en aumento. Salud: un estudio le dará excelente. Sorpresa: novedad insólita.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: un encuentro será la oportunidad para conocer a la persona que cambiará su mundo. Salud: la gimnasia le aliviará. Sorpresa: situación inesperada.

CANCER (junio 22-julio 22)

Amor: experimentará algo distinto a todo lo conocido hasta ahora. Romance a primera vista. Salud: menos excesos, mejor. Sorpresa: rumor extendido.

LEO (julio 23-agosto 22)

Amor: los sentimientos que expresará la persona que le atrae serán decisivos para tomar la iniciativa. Salud: un estudio será oportuno. Sorpresa: faltarán amigos.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Amor: podrá conocer a una persona con quien tendrá mucha afinidad, se avecina romance. Salud: un dolor crónico se aliviará. Sorpresa: surgirá un viaje.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Amor: pasará por una variedad de emociones pero valdrá la pena al conocer a esa persona. Salud: iniciará una dieta sana. Sorpresa: cálida intimidad.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: en momentos difíciles, querrá recibir contención y dejará de hacer críticas. Salud: cierta molestia se aliviará. Sorpresa: alguien será eficaz.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: un malentendido le alterará los nervios pero la confusión será bien aclarada. Salud: un chequeo será oportuno. Sorpresa: fin de una etapa.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: alguien le tomará por sorpresa y será un flechazo inmediato; posible romance. Salud: ideal caminar con intensidad. Sorpresa: conflicto superado.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: no será buena idea obtener la atención en la pareja a toda costa o recibirá indiferencia. Salud: una consulta dará en la tecla. Sorpresa: viaje inesperado.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: una iniciativa será criticada, pero no por eso amilanarse, si la reformula, será divertida. Salud: un resultado traerá alivio. Sorpresa: un acuerdo llegará a su fin.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: AGRADABLE Y TRANQUILA. SE METE EN DISCUSIONES PERO NO INSISTE MUCHO.