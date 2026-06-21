En el Perú, el Día del Padre se celebra el 21 de junio, coincidiendo con el tercer domingo del mes, una fecha que el país adoptó de una tradición originada hace más de cien años en Estados Unidos y que posteriormente se extendió a gran parte de América Latina. El origen de esta conmemoración se remonta a Spokane, en el estado de Washington, donde el 19 de junio de 1910 se llevó a cabo la primera celebración formal del Día del Padre. La iniciativa fue impulsada por Sonora Smart Dodd, quien, tras asistir en 1909 a un sermón sobre el Día de la Madre en la Central United Methodist Church, cuestionó la ausencia de una fecha equivalente dedicada a los padres. Surgió del deseo de reconocer a su propio padre, un veterano de guerra que crió solo a sus hijos. En 1972, el presidente Richard Nixon oficializó el tercer domingo de junio como celebración nacional en Estados Unidos, lo que facilitó su proyección a nivel internacional.

Conoce la razón por lo que el Perú celebra esta fecha tan importante al igual que otros países de Latinoamérica

Influidos por la tradición cultural de Estados Unidos, diversos países de América Latina incorporaron el tercer domingo de junio como fecha para celebrar el Día del Padre. En ese marco, Perú, junto con Argentina y México, se adhirió a este esquema conmemorativo. A diferencia de otras naciones de la región, el país no cuenta con una norma legal que fije un día exacto en el calendario, por lo que la celebración se determina cada año según la fecha móvil del tercer domingo de junio. En 2026, esta corresponde al domingo 21 de junio. La incorporación de esta fecha de carácter secular no eliminó por completo las raíces religiosas de la festividad. En países como España, Italia y algunas naciones sudamericanas, persiste la tradición de homenajear a los padres el 19 de marzo, en coincidencia con la festividad de San José, manteniendo así un vínculo con el origen católico de esta conmemoración.

La celebración del día del padre en el Perú y el costo de dicha fecha según las estadísticas por los especialistas

Más allá de su origen histórico, esta fecha ha adquirido un importante significado emocional en el país. De acuerdo con un estudio del Grupo de Investigación de Mercados (GRIM) de la Universidad San Ignacio de Loyola, el 76,75% de los peruanos señala que el principal valor del Día del Padre es la posibilidad de compartir tiempo en familia, mientras que un 83% considera a la figura paterna como un pilar fundamental del hogar. En el plano económico, las proyecciones para la campaña 2026 apuntan a un consumo más moderado. El Gremio Retail y Distribución de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) estima que el gasto promedio por persona se situará entre S/150 y S/220, una cifra inferior a los más de S/250 registrados en 2025. En esa misma línea, el informe de la USIL indica que el 43% de los consumidores planea destinar entre S/100 y S/200 para la compra de regalos.

¿Qué dice la Iglesia Católica con respecto a la celebración del día del padre como parte de sus tradiciones?

Durante siglos, la Iglesia Católica ha vinculado la celebración de la paternidad al 19 de marzo, fecha dedicada a San José, padre adoptivo de Jesús. Esta tradición comenzó a consolidarse a finales del siglo XIV, impulsada en gran medida por la orden franciscana, y con el paso del tiempo fue llevada a América por los conquistadores españoles y portugueses, donde logró arraigarse con fuerza en las comunidades coloniales. Sin embargo, esta herencia religiosa no desapareció con el tiempo. Hasta hoy, convive en varios países de la región con la celebración laica establecida en junio, configurando un escenario de doble conmemoración. En el fondo, esta coexistencia revela cómo una misma idea, el reconocimiento a la figura paterna, logró expresarse tanto en el calendario litúrgico como en las transformaciones culturales del siglo XX.

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