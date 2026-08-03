Tras el inicio de agosto 2026, se aproxima una de las fechas más importantes en el calendario: el Día del Niño. Esta efeméride representa una gran importancia en varios países del mundo, ya que rinde homenaje a los pequeños de la casa, considerados el futuro de la sociedad. En ese sentido, durante este día suele celebrarse con diversas actividades y eventos especiales en su honor, así como se les brinda emotivos regalos. Sin embargo, muy pocas personas conocen la fecha exacta en que se conmemora este acontecimiento en el Perú, cuyo propósito es promover la defensa de los derechos de la niñez y visibilizar situaciones que atentan contra su bienestar. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNDO ES EL DÍA DEL NIÑO EN EL PERÚ?

Como es usual todos los años, en Perú y en varios países del mundo, el Día del Niño se lleva a cabo cada tercer domingo de agosto, es decir, esta celebración caerá el 16 de agosto este 2026, mientras que, el Día del Niño Peruano se festeja oficialmente el segundo domingo de abril. Durante esta fecha, miles de familias peruanas buscan la manera de consentir a los más pequeños de la casa, por lo que buscan engreírlos llevándolos al parque, a los juego de diversiones, al cine o simplemente realizando actividades que a ellos más les gusta. Así también, es una ocasión especial que busca visibilizar la importancia de la infancia y garantizar que los menores accedan a una vida digna, con educación, salud y protección.

Por otro lado, en cuanto a su conmemoración tiene origen en la década de 1920, cuando varios países comenzaron a establecer un día dedicado a los niños. No obstante, fue en 1959 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos del Niño, y en 1989 se firmó la Convención sobre los Derechos del Niño, marcando un hito fundamental en la defensa de sus garantías fundamentales. Desde aquel fecha, el Día Mundial del Niño se celebra cada año a nivel internacional como una oportunidad para promover políticas y acciones que aseguren su desarrollo integral y pleno.

FRASES PARA DEDICAR EN EL DÍA DEL NIÑO 2026