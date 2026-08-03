Por Manuel Gomez

Tras el inicio de agosto 2026, se aproxima una de las fechas más importantes en el calendario: el Día del Niño. Esta efeméride representa una gran importancia en varios países del mundo, ya que rinde homenaje a los pequeños de la casa, considerados el futuro de la sociedad. En ese sentido, durante este día suele celebrarse con diversas actividades y eventos especiales en su honor, así como se les brinda emotivos regalos. Sin embargo, muy pocas personas conocen la fecha exacta en que se conmemora este acontecimiento en el Perú, cuyo propósito es promover la defensa de los derechos de la niñez y visibilizar situaciones que atentan contra su bienestar. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.