Tras los feriados de Fiestas Patrias, muchas personas comienzan a revisar el calendario para conocer qué días de descanso aún quedan en el 2026 y organizar viajes, reuniones familiares o actividades personales. Como se sabe, estas fechas generan un mayor movimiento en sectores como el turismo, el comercio, el transporte y la gastronomía, debido a la gran cantidad de ciudadanos que aprovechan el tiempo libre. Sin embargo, el calendario oficial no contempla feriados en todos los meses que restan del año, por lo que es importante conocer cómo están distribuidas las próximas jornadas de descanso. Descubre cuál es el único mes que no tendrá feriados en lo que resta del 2026, qué fechas oficiales aún figuran en el calendario y cuáles son las diferencias entre un feriado y un día no laborable según la legislación peruana.

¿QUÉ MES NO TENDRÁ FERIADOS EN LO QUE RESTA DEL 2026?

El mes que no cuenta con feriados nacionales en el calendario oficial del 2026 es setiembre. Luego de las celebraciones por Fiestas Patrias y de los días de descanso previstos para agosto, dicho mes transcurrirá sin jornadas festivas reconocidas por ley. Se deberá esperar hasta octubre para volver a disfrutar de un feriado nacional.

Por ello, quienes deseen planificar un viaje, una reunión familiar o alguna actividad aprovechando un día libre deberán tener en cuenta que durante setiembre no habrá fechas de descanso oficial establecidas por el Estado.

Foto: Pexels

¿QUÉ FERIADOS TODAVÍA QUEDAN EN EL CALENDARIO DEL 2026?

Aún quedan varias fechas oficiales de descanso para el resto del año. Estas son:

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín.

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Estas jornadas forman parte del calendario nacional y son consideradas feriados oficiales para los trabajadores de los sectores público y privado, de acuerdo con la normativa vigente.

¿QUÉ DIFERENCIA EXISTE ENTRE UN FERIADO Y UN DÍA NO LABORABLE?

Aunque ambas fechas permiten interrumpir las actividades habituales, su aplicación no es la misma. El feriado es un descanso obligatorio establecido por ley y no implica recuperar las horas no trabajadas.

En cambio, el día no laborable suele destinarse principalmente al sector público y las horas dejadas de laborar deben compensarse posteriormente. En el sector privado, su aplicación dependerá del acuerdo alcanzado entre el empleador y los trabajadores.

Foto: Pexels

¿QUÉ SUCEDE SI SE TRABAJA DURANTE LOS FERIADOS?

Según la Cámara de Comercio de Lima (CCL), si un empleado trabaja en un día feriado debido a necesidades de la empresa o rotación de turnos, y no recibe un día libre en sustitución, debe recibir una compensación económica equivalente a tres veces su salario habitual por esa jornada laboral. Esto se debe a tres conceptos:

La remuneración correspondiente al feriado, la cual ya forma parte del sueldo mensual del trabajador.

La remuneración diaria por las horas laboradas durante el feriado.

El monto adicional equivalente al 100% de la remuneración diaria por el trabajo realizado en el feriado.

No cumplir con el pago adicional o negar la compensación de descanso constituye una infracción muy grave en materia laboral. Las sanciones económicas varían según el tipo de empresa, y pueden ir desde poco más de 1.000 soles hasta superar los 24.000, según informa la agencia Andina.

VÍDEO RECOMENDADO: