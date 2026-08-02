¿Cuál es el mes que NO tiene feriados en lo que resta del año 2026 en el Perú? | Foto: Andina
¿Cuál es el mes que NO tiene feriados en lo que resta del año 2026 en el Perú? | Foto: Andina
Por José Templo

Tras los feriados de Fiestas Patrias, muchas personas comienzan a revisar el calendario para conocer qué días de descanso aún quedan en el 2026 y organizar viajes, reuniones familiares o actividades personales. Como se sabe, estas fechas generan un mayor movimiento en sectores como el turismo, el comercio, el transporte y la gastronomía, debido a la gran cantidad de ciudadanos que aprovechan el tiempo libre. Sin embargo, el calendario oficial no contempla feriados en todos los meses que restan del año, por lo que es importante conocer cómo están distribuidas las próximas jornadas de descanso. Descubre cuál es el único mes que no tendrá feriados en lo que resta del 2026, qué fechas oficiales aún figuran en el calendario y cuáles son las diferencias entre un feriado y un día no laborable según la legislación peruana.

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