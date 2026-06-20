Fundada por Musk en el 2002, SpaceX ya no es solo una compañía de cohetes, sino que hoy es un imperio de inteligencia artificial y satélites. De hecho, la compañía comunicó a los inversores que quiere usar los fondos obtenidos de la salida a la bolsa para construir centros de datos de IA en el espacio.

El director ejecutivo de SpaceX, Elon Musk, quien apareció en una pantalla de forma remota desde la sede de SpaceX en Starbase, Texas, habla antes del lanzamiento de la oferta pública inicial (OPI) de SpaceX en el Nasdaq MarketSite de Nueva York el 12 de junio de 2026. (Foto de TIMOTHY A. CLARY / AFP) / TIMOTHY A. CLARY

Sin embargo, hay interrogantes sobre los planes de la empresa, que ha registrado pérdidas de miles de millones de dólares. El propio Musk ha evitado dar detalles de su tecnología aún no probada e insistió en sus promesas de construir “hoteles en la Luna” y llevar a la humanidad a ese satélite, a Marte y “más allá”.

EN CIFRAS 75.000 millones de dólares en ingresos recaudó SpaceX en su salida a la bolsa. Con ello superó el récord anterior de oferta pública inicial del gigante petrolero Saudi Aramco en el 2019.

en ingresos recaudó SpaceX en su salida a la bolsa. Con ello superó el récord anterior de oferta pública inicial del gigante petrolero Saudi Aramco en el 2019. 13.000 millones de dólares en ingresos generó OpenAI en el 2025. Anthropic registró ingresos por 9.000 millones de dólares en el mismo período. Ambas compañías han aumentado su financiamiento en los últimos meses.

Pese a ello, el furor por sus ideas no está en duda. En su salida al mercado Nasdaq de Nueva York, SpaceX vendió 556 millones de acciones a un precio inicial de US$135 por acción. Finalmente, la empresa alcanzó un valor de mercado de US$2,1 billones y ganó el título de la sexta mayor compañía de Estados Unidos que cotiza en bolsa, incluso por encima de Tesla, también propiedad de Musk. El resultado convirtió al empresario en el primer billonario del mundo.

Listos para la carrera

Musk no está solo en la pugna por despertar el interés financiero en torno a la tecnología. Se espera que OpenAI y Anthropic, sus grandes rivales en la carrera de la inteligencia artificial y responsables de los modelos más avanzados, empiecen a cotizar sus acciones en el mercado público en los próximos meses, lo que, según el diario “The New York Times”, supone un momento decisivo para Silicon Valley y su auge de la IA.

1 EN BUSCA DE CAPITAL Aunque SpaceX crece rápidamente –sus ingresos alcanzaron los 18.700 millones de dólares en el 2025–, también registra pérdidas debido principalmente a la inversión para desarrollar capacidades de IA. Necesita más capital para alcanzar sus objetivos. 2 REESTRUCTURACIÓN OpenAI, creador del robot conversacional ChatGPT, se transformó en el 2025 en una empresa con fines de lucro con el objetivo de salir a bolsa y seguir recaudando fondos y ha puesto en marcha una profunda reestructuración. 3 RENTABILIDAD Valorada en cerca de un billón de dólares, Anthropic, fundada por antiguos empleados de OpenAI, ha superado a sus rivales con productos para usos profesionales más lucrativos. El más destacado es su modelo Claude.

“Estas salidas a la bolsa podrían generar una enorme bonanza para Wall Street y Silicon Valley tras años de ofertas poco atractivas. Podrían desatar una fiebre entre los inversores del mercado público, que llevan tiempo esperando participar en el auge de la IA, y los bancos de Wall Street podrían ganar cientos de millones facilitando estas operaciones”, explica el medio.

Aunque comparten las pretensiones de guiar una revolución tecnológica, SpaceX, OpenAI y Anthropic tienen ambiciones distintas. Omar Flórez, doctor en Computación e investigador peruano en IA, remarca que SpaceX quiere construir la infraestructura física de la próxima etapa tecnológica, desde cohetes reutilizables hasta satélites, conectividad global y presencia humana fuera de la Tierra. Los objetivos de sus rivales se centran en la IA.

“OpenAI quiere convertir la inteligencia artificial en una capa cotidiana de trabajo, creatividad y productividad: algo tan común como usar Internet o un teléfono inteligente. Anthropic va por una ruta similar en IA, pero con un énfasis más fuerte en seguridad, control y alineamiento con valores humanos. Su apuesta es muy interesante: una IA que será cada vez más poderosa, pero que solo será realmente útil si podemos entenderla, gobernarla y usarla sin perder criterio humano”, dice a El Comercio.

Si bien el furor inversor puede crecer, también hay otra posibilidad: que un mal desempeño en la bolsa de las tres compañías ponga en duda el frenesí por esta tecnología. Hasta ahora, las áreas del sector que habían salido a la bolsa fueron las vinculadas a su infraestructura. Pese a ello, el optimismo acompaña a OpenAI y Anthropic, pues los expertos aseguran que ambas podrían superar una valuación de 1 billón de dólares cuando sus acciones coticen en bolsa.

¿Cuál de las tres se perfila para alcanzar mejores resultados? Flórez cree que, a corto plazo, Anthropic tiene más opciones de impacto masivo porque la IA ya está entrando a empresas, escuelas y gobiernos. SpaceX tiene una ventaja más difícil de copiar, porque ha construido infraestructura física, industrial y espacial. “Anthropic puede moverse más rápido, pero SpaceX tiene la barrera más fuerte y la venta clara a largo plazo”, concluye.