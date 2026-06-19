Por Guillermo Vera Ayala

Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, anunció este jueves 18 que su país analiza cambios en su despliegue militar en Europa. El alto funcionario norteamericano indicó que se tratará de “una reevaluación real” y diseñada para que sus aliados “asuman la responsabilidad principal” de su propia defensa.

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