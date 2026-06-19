Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, anunció este jueves 18 que su país analiza cambios en su despliegue militar en Europa. El alto funcionario norteamericano indicó que se tratará de “una reevaluación real” y diseñada para que sus aliados “asuman la responsabilidad principal” de su propia defensa.

El anuncio de Hegseth tuvo lugar durante una reunión de ministros de la OTAN y se produce en medio de la insistencia del gobierno estadounidense hacia sus socios europeos por el incremento del gasto militar y marcadas desavenencias en torno al apoyo militar que Washington solicitó a sus socios en su incursión contra Irán.

Este último punto fue recordado por el jefe del Pentágono, quien calificó como “vergonzosas” e “inexcusables” las limitaciones establecidas por los europeos al uso de sus bases en los ataques contra Irán.

Asimismo, Hegseth sostuvo que el cambio de paradigma supone la “reevaluación de la OTAN 3.0” y que su país buscará que las fuerzas estadounidenses tengan “acceso garantizado a las bases” en Europa y que sus sobrevuelos en dicho territorio también se produzcan con libertad operativa.

“Llamémosla la revisión de la OTAN 3.0. Esta revisión se llevará a cabo con la colaboración de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y del mando europeo. Implicará consultas con el Congreso de Estados Unidos y con nuestros aliados, pero que no quepa duda: será una revisión en toda regla”, advirtió Hegseth.

Bases por toda Europa

Estados Unidos tiene presencia en más de 40 bases militares europeas, cifra que podría duplicarse si se consideran otras instalaciones ligadas al soporte logístico.

Bases de Estados Unidos en Europa. (Mapa: AFP)

El Pentágono cuenta con una clasificación propia para los centros militares en los que opera y la primera categoría es la de las grandes bases operativas, que son más de 30 en Europa.

Bajo esta definición se encuentran los complejos de mayores dimensiones en los que hay una ocupación permanente y donde permanecen acantonados miles de soldados. Estas bases incluyen infraestructura como aeropuertos y sistemas de vivienda integrados para las familias de los efectivos.

En segunda instancia se mantienen centros de operaciones de vanguardia y seguridad, de menores dimensiones y que son utilizados sobre todo para labores logísticas y de abastecimiento.

Finalmente, se encuentran los llamados sitios de seguridad cooperativa, compartidos con los países que los alojan. En estos centros, también llamados ‘Lily Pads’, no se mantienen tropas permanentes en las mismas proporciones que en las bases más grandes, pero está previsto que desde estas locaciones se puedan llevar a cabo despliegues militares de forma rápida.

Instalaciones de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Alemania. (Foto: 36ophiuchi / Wikimedia Commons / CC)

Alemania es el gran centro operativo de Estados Unidos en Europa, con más de 31.000 soldados del gigante norteamericano repartidos en su territorio. El país germano es sede del Comando Europeo de EE.UU. (EUCOM), localizado en Stuttgart.

Dentro de Alemania también se encuentra la Base Aérea de Ramstein, considerado el principal nexo logístico de Washington en el Viejo Continente y desde donde opera la Fuerza Aérea estadounidense.

Ramstein sirve para el despliegue de misiones con destino al norte de África y Medio Oriente, teniendo pistas diseñadas para el envío de aviones de transporte pesado como los C-5 Galaxy y los C-17 Globemaster.

La nación germana también aloja la Base Aérea de Spangdahlem, orientada a las aeronaves de combate y donde opera la unidad Ala de Caza 52 de la milicia de EE.UU. Otros centros importantes son las guarniciones del Ejército estadounidense de Stuttgart y Wiesbaden, junto a la Base Aérea de Büchel, compartida con Alemania.

Si se suman los familiares del personal estadounidense en Ramstein, hay cerca de 50.000 ciudadanos del país norteamericano en este complejo ubicado en Alemania. (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) / KIRILL KUDRYAVTSEV

Italia es otro gran foco militar, sobre todo para la región mediterránea con la Base Aérea de Aviano, la más importante del sur europeo, y el Cuartel General de la Sexta Flota de Estados Unidos que se localiza en Nápoles.

El Pentágono cuenta también con la estación naval de Sigonella (Sicilia), en la que se almacenan y dirigen drones RQ-4 Global Hawk y otras aeronaves. A esto se suma otro centro de operaciones en Vicenza, destinado a personal de infantería.

En total, se calcula que Estados Unidos tiene desplegados en Italia unos 12.500 agentes militares.

Por su parte, Reino Unido cuenta con una cifra similar de soldados estadounidenses, aproximadamente 10.000, que están repartidos en bases aéreas como las de Lakenheath, Mildengall y Croughton, además de otros establecimientos castrenses.

Armas transportadas en la Base Aérea de Aviano. (Foto: GIUSEPPE CACACE / AFP) / GIUSEPPE CACACE

Hacia el este de Europa la presencia estadounidense se ha vuelto significativa en Polonia, país al que unos 10.000 militares estadounidenses han sido movilizados. Bajo acuerdos firmados en el 2022, la estación FOS de Poznan fue rebautizada como Camp Kościuszko y su gestión pasó a manos del Comando de Gestión de Instalaciones del Ejército de Estados Unidos.

La presencia estadounidense en suelo placo también se extiende por la Base de Defensa de Misiles de Redzikowo, orientada a la defensa aérea, y centros logísticos como los de Lask, Powidz o Zagan.

Otros países donde operan fuerzas estadounidenses son España, Rumanía y Bulgaria. Adicionalmente, Washington dispone de una base en Groenlandia, isla bajo soberanía danesa.

Los compromisos

A cambio de la seguridad que brinda Estados Unidos a los países anfitriones con su presencia militar, estos últimos ofrecen a cambio los terrenos sobre los que operan las fuerzas de Washington y cubren con los gastos de operación y servicios requeridos por las bases. El personal estadounidense también tiene beneficios adicionales como exenciones fiscales dentro de estos establecimientos.

Pese a ello, la postura oficial del Pentágono bajo el liderazgo de Donald Trump es que Europa debe asumir mayor responsabilidad en su propia defensa, considerando los objetivos anteriores de la OTAN.

Ingreso de la base RAF Lakenheath localizada en Reino Unido. (Foto: CHRIS RADBURN / AFP) / CHRIS RADBURN

La alianza militar se comprometió en el 2014 a una meta mínima de gasto del 2% del PIB para sus integrantes luego de la anexión de Crimea por parte de Rusia, pero para el 2022 tan solo siete habían cumplido con ello.

Trump presionó a sus socios desde el inicio de su segundo mandato y en el 2025 consiguió que los miembros de la OTAN contrajeran la obligación de destinar el 5% de su PIB en materia de defensa, con un 3,5% específicamente dirigido a gasto militar.

Estados Unidos se mantendría como un caso especial, con un aporte actual del 3,22% de su producto interno bruto que se justifica desde la proporción considerablemente mayor de su inversión militar, la cual roza el billón de dólares anual.

En términos porcentuales, Polonia es el país que más ha complacido a Washington con un 4,5% de su PIB orientado a la defensa, con grandes adquisiciones de armamento e inversión en infraestructura relacionada. El recelo ante Rusia, considerada por los polacos como una amenaza histórica, ha llevado a que este país de Europa Oriental considere su resguardo militar como prioridad nacional desde hace décadas.

Soldados estadounidenses asistieron a la ceremonia de inauguración de la transformación del Grupo de Apoyo Regional de Polonia en la guarnición permanente del Ejército de EE. UU. en Polonia, en el campamento Kosciuszko de Poznan, el 21 de marzo de 2023. Estados Unidos inauguró su primera guarnición militar permanente en Polonia el 21 de marzo de 2023, lo que, según el embajador estadounidense en Varsovia, fue una muestra de la unidad de la OTAN "frente a la agresión rusa". (Foto: Wojtek RADWANSKI / AFP) / WOJTEK RADWANSKI

Países con temores similares como Lituania (4,0%), Letonia (3,73%) y Estonia (3,38%) han sido otros estados que han liderado el incremento de presupuesto de defensa, con una preocupación cada vez más grande desde el inicio de la guerra en Ucrania hace más de cuatro años.

Desde la región nórdica, Dinamarca (3,22%) y Noruega (3.35%) han acelerado también el desembolso militar. En el caso noruego, el presupuesto de defensa de 7.000 millones de dólares que tuvo en el 2021 pasó a ser de 12.000 millones para este año, monto que busca incrementarse sostenidamente durante la próxima década.

En lo que respecta a Alemania, si bien actualmente tiene un gasto de defensa del 2,3% de su PIB, es el país europeo que más gasta en defensa, con un presupuesto de 114.000 millones de dólares anuales. En el contexto actual, el estado germano ha dado un giro de timón a su tradicional política de austeridad para acercarse al 5% planteado por la OTAN.

Hegseth admitió esta semana que “algunos aliados han recibido el mensaje y han dado un paso al frente” y dijo que “agradecía mucho” esa iniciativa, aunque se mostró más amenazante con aquellos estados que menos progresan de cara a las nuevas metas.

Fragatas en la Base de Rota, en España. (Foto: Jorge Guerrero / AFP) / JORGE GUERRERO

Entre estos se encuentra España, que tiene un presupuesto de defensa del 2% de su PIB y cuyo presidente, Pedro Sánchez, se ha mostrado particularmente reacio a incrementar el presupuesto militar y ha calificado como “irrazonables” los objetivos de Trump.

Distanciamiento y posturas

Enrique Banús, analista internacional y docente de la Universidad de Piura (Udep), considera que con la Administración Trump el repliegue estadounidense en Europa será un camino sostenido. El especialista señala que el mandatario norteamericano ya ha dado pasos concretos hacia ello, con anuncios previos como el del retiro de 5.000 militares de Alemania.

“Habrá vaivenes y no será todo ejecutado con una coherencia absoluta, pero se van siguiendo una serie de pasos lógicos”, comenta.

Según el internacionalista, esta desmovilización no solo es adjudicable a la voluntad de Trump de que los europeos se defiendan a sí mismos, sino también al malestar del mandatario de EE.UU. con sus aliados.

“Está claro que hay una relación con la actuación de los países europeos en la guerra de Irán. Por otra parte, creo que Trump se ha dado cuenta de que en Irán no ha conseguido nada y todo lo que invirtió ahí dejó de hacerlo en Ucrania. A pesar de ello, los ucranianos están resistiendo de manera notable, pero el presidente de EE.UU. tampoco ha conseguido nada en ese terreno porque pensó que podía engatusar a Putin”, explica el profesor de la Udep.

En el marco actual, el principal condicionante de la defensa europea es Rusia y, a juicio de Banús, solo se podrá juzgar la capacidad europea de suplir la ausencia de Estados Unidos a partir de saber en qué condiciones reales se encuentra el país liderado por Vladimir Putin.

“Está claro que (el distanciamiento de EE.UU. con Europa) es un error, aunque las consecuencias no las conocemos ahora, porque tampoco sabemos cómo está Rusia. Los informes de los servicios secretos que se vienen filtrando sobre la situación de la economía rusa son muy alarmantes y señalan que están al borde de un colapso de los bancos, pero todavía no se sabe con precisión el alcance”, puntualiza el especialista.

“Mientras tanto, los que están aprovechando todo esto son los chinos. Trump fue a China y no ha conseguido nada”, añade.

JD Vance, vicepresidente de EE. UU., durante una parada logística en la Base Aérea de Ramstein. (Photo by Kenny Holston / POOL / AFP) / KENNY HOLSTON

Banús argumenta que en cualquier escenario va a ser un trabajo duro para Europa “construir una capacidad de defensa que se ha abandonado por años” y que la forma de hacer la guerra ha cambiado sustancialmente con la irrupción de los drones y armamento de bajo costo.

En tal contexto, el ejemplo de Ucrania y los acuerdos de transferencia tecnológica logrados por varios estados europeos con dicho país pueden suponer una ventana de oportunidad importante para generar un marco defensivo mucho más actualizado. Recurrir a empresas de menor escala para gestionar y fabricar armamento como lo han hecho los ucranianos es una innovación que podría replicarse entre los miembros de la OTAN en Europa, aunque Banús comenta que la burocracia puede ser un freno importante para este desarrollo.

“La excesiva burocratización de todos los procesos puede ser un impedimento. Si a la creatividad se le ponen trabas y cientos de procesos, regulaciones y permisos, la pequeña y mediana empresa se verán agotadas. Europa tiene que simplificar sus trámites y ahí hay un reto también”, finaliza Banús.

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