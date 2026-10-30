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Resumen

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Intel es una de las firmas tecnológicas más grandes en producción de procesadores. (Foto: intel.la)
Intel es una de las firmas tecnológicas más grandes en producción de procesadores. (Foto: intel.la)
Por Agencia Europa Press

El fabricante de semiconductores Intel se ha quedado sin ‘stock’ de chips económicos Intel Wildcat Lake ante la gran demanda a la que se enfrenta ahora mismo el mercado tecnológico.

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