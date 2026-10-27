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Resumen

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La preocupación mundial por el poder de las herramientas avanzadas de IA va en aumento tras una serie de incidentes de piratería que involucraron modelos de desarrolladores líderes como OpenAI y Anthropic.
La preocupación mundial por el poder de las herramientas avanzadas de IA va en aumento tras una serie de incidentes de piratería que involucraron modelos de desarrolladores líderes como OpenAI y Anthropic.
/ Kris/Pixabay
Por Agencia AFP

La inteligencia artificial representa una amenaza “sin precedentes”, ya que gobiernos extranjeros la utilizan para hackear redes informáticas e infraestructura crítica, advirtió este martes la agencia de ciberseguridad de Australia.

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